Kad vam se jede nešto slatko: Super recepti za jednostavne deserte u čaši
Deserti u čaši su idealna poslastica za ljubitelje slatkog, a odličan su izbor u raznim prigodama jer su praktični i izgledaju vrlo dekorativno. Pripremaju se brzo i jednostavno, bez paljenja pećnice i nereda u kuhinji, a izuzetno su fini i ukusni.
Savršena su alternativa klasičnim kolačima i slasticama i danas su vrlo popularni, a svatko ih može pripremiti. Deserte u čaši prije posluživanja je nabolje držati u hladnjaku kako bi tijekom konzumacije bili slasni i osvježavajući.
Jednostavni deserti u čaši
U nastavku donosimo nekoliko recepata za deserte u čaši koje obožavamo.
Cheesecake desert u čaši
Sastojci:
- 100 g mljevenih keksa
- 70 g maslaca
- 1 žlica smeđeg šećera
- 200 g mascarpone sira
- 200 ml slatkog vrhnja
- sok pola limuna
Priprema:
- Za podlogu pomiješati otopljeni maslac s mljevenim keksima i šećerom pa rasporediti smjesu po dnu čaša ili zdjelica.
- Za kremu izmiksati slatko vrhnje i mascarpone sir te dodati sok limuna.
- Po želji, prije posluživanja ukrasiti sezonskim voćem ili svježim listićima mente.
Milka desert u čaši
Sastojci:
- 300 g mliječne Milka čokolade
- 300 ml slatkog vrhnja
- 250 g mascarpone sira
Priprema:
- Od slatkog vrhnja i čokolade pripremiti ganache kremu – zagrijati slatko vrhnje do vrenja te ubaciti čokoladu, promiješati i ostaviti sa strane da se hladi.
- Nakon što je krema hladna, dodati mascarpone sir i izmiksati.
- Prebaciti u čaše za posluživanje i ukrasiti po želji.
Mini tiramisu desert u čaši
Sastojci:
- 100 g piškota
- 100 g čokolade za kuhanje
- 200 ml slatkog vrhnja
- 200 g mascarpone sira
- 100 g bobičastog voća
Priprema:
- Izmiksati slatko vrhnje i dodati mascarpone sir te promiješati i po želji zasladiti šećerom u prahu.
- Narezati piškote i čokoladu i redati ih u čašice za posluživanja.
- Prvo idu piškote pa sjeckana čokolada, a zatim krema od slatkog vrhnja i mascarponea.
- Na kraju ukrasiti bobičastim voćem.
Jogurt i med s orasima u čaši
Sastojci:
- 400 g grčkog jogurta
- 3 žlice meda
- 100 g oraha (grubo sjeckanih)
- Sezonsko voće (npr. breskve, smokve, maline)
Priprema:
- U čašu slaži slojeve grčkog jogurta, meda i sjeckanih oraha.
- Na vrh dodaj sezonsko voće po želji.
- Ovo je idealan lagani desert koji možeš pripremiti u doslovno 5 minuta.
Brzi deserti u čaši
Brza voćna salata s kremom od vanilije u čaši
Sastojci:
- 1 banana
- 1 breskva
- 1 šalica grožđa (prerezanog na pola)
- 200 ml slatkog vrhnja
- 1 vrećica vanilin šećera
Priprema:
- Voće nareži na komadiće i pomiješaj.
- Umuti slatko vrhnje s vanilin šećerom.
- U čaše slaži sloj voća, sloj kreme i ponavljaj dok ne popuniš čaše. Brzo, jednostavno i svježe!
Brzi desert s u čaši grčkim jogurtom i voćem
Sastojci:
- 200 grama grčkog jogurta
- 2 žlice paste od vanilije
- 2 šalice svježih jagoda
- 1 žlica meda
- 4 žlice džema od marelice ili maline
- sok ½ limete
- nekoliko komada keksa (Plazma ili Petite)
Priprema:
- Pomiješati jogurt i pastu od vanilije.
- Jagode očistiti i narezati pa pomiješati s medom i sokom limete.
- U čaše za posluživanje rasporediti džem, pa smjesu od jogurta i kekse.
- Na kraju dodati i jagode s medom. Ukrasiti po želji.
Brzi desert u čaši s malinama i zobenim pahuljicama
Sastojci:
- 3 žlice sitnih zobenih pahuljica
- 200 grama mascarpone sira
- 300 ml slatkog vrhnja
- 2 žlice meda
- 2 šalice malina
Priprema:
- Tostirati zobene pahuljice na tavi kako bi bile hrskave.
- Nakon toga umutiti slatko vrhnje pa dodati mascarpone sir i med te sve dobro promiješati.
- Maline zgnječiti vilicom i zasladiti po želji.
- Pripremiti čaše za posluživanje pa na dno najprije staviti kremu, zatim pire od malina, opet malo kreme i na kraju ukrasiti zobenim pahuljicama.
Čokoladni desert u čaši
Sastojci:
- 100 grama tamne čokolade
- 500 ml mlijeka
- 1 pakiranje pudinga za kuhanje s okusom čokolade
- 1 vanilin šećer
- 2 žlice ribane čokolade
- nekoliko komada Oreo ili drugih keksa po izboru
Priprema:
- Izmrviti kekse i pomiješati ih s ribanom čokoladom.
- Puding skuhati prema uputama, dodati vanilin šećer, otopljenu čokoladu i ostaviti sa strane da se ohladi.
- Pripremiti čaše u kojima ćemo slagati desert.
- U svaku čašu dodati malo pudinga pa sloj keksa i tako ponavljati.
- Na kraju ukrasiti ribanom čokoladom.
Ljetni deserti u čaši
Voćni desert u čaši s breskvama
Sastojci:
- 250 g keksa
- 50 g maslaca
- 250 g mascarpone sira
- 300 ml slatkog vrhnja
- 1 vanilin šećer
- nekoliko komada bresaka (može i iz konzerve)
Priprema:
- Mljevene kekse pomiješati s otopljenim maslacem pa smjesu rasporediti po dnu čaša.
- Zatim poredati narezane breskve ili neko drugo voće po izboru (marelice, banane...).
- Izmiksati slatko vrhnje pa dodati mascarpone sir i vanilin šećer i još kratko miksati.
- Dodati kremu u čaše i po želji ukrasiti kriškama voća ili svježim listićima mente.
Tiramisu s jagodama
Sastojci:
- 200 g svježih jagoda
- 1 vanilin šećer
- 200 g mascarpone sira
- 200 ml slatkog vrhnja
- 4 žlice šećera u prahu
- 2 žlice kakaa
- 16 komada piškota
- 1 šalica kuhane crne kave
Priprema:
- Oprati i narezati jagode pa ih ostaviti sa strane.
- Po želji zasladiti medom ili sirupom agave.
- Izraditi šlag od slatkog vrhnja pa dodati vanilin šećer, šećer u prahu i mascarpone sir i još kratko miksati. Piškote prepoloviti i umakati u kavu te slagati u čaše za posluživanje.
- Zatim dodati kremu sa šlagom pa jagode i na kraju opet kremu. Ukrasiti kakaom.
Desert u čaši s voćnim jogurtom
Sastojci:
- 300 grama jogurta od šumskog voća
- 200 ml slatkog vrhnja
- 2 šalice bobičastog voća
Priprema:
- Izmiksati slatko vrhnje i pomiješati ga s voćnim jogurtom.
- Puniti čašice dobivenom kremom i na kraju ukrasiti voćem.
- Poslužiti hladno.
Tropski chia puding u čaši
Sastojci:
- 400 ml kokosovog mlijeka
- 3 žlice chia sjemenki
- 1 žlica meda ili javorovog sirupa
- 1 mango
- 1 banana
Priprema:
- Pomiješaj kokosovo mlijeko, chia sjemenke i med te ostavi u hladnjaku 2-3 sata (ili preko noći) da se zgusne.
- U čaše stavi sloj chia pudinga, dodaj pire od manga i narezane banane.
- Po želji ukrasi s malo kokosa ili limete.
Parfait od grčkog jogurta i borovnica
Sastojci:
- 400 g grčkog jogurta
- 200 g borovnica
- 2 žlice meda ili javorovog sirupa
- 100 g granole
Priprema:
- U čaše slaži redom: granolu, grčki jogurt, borovnice i med.
- Ponavljaj slojeve dok ne popuniš čaše. Po želji na vrh dodaj još malo meda i svježih borovnica.
- Desert je osvježavajući, zdrav i gotov za 5 minuta.
Panna cotta s malinama u čaši
Sastojci:
- 500 ml slatkog vrhnja
- 3 žlice šećera
- 1 vrećica vanilin šećera
- 1 vrećica želatine u prahu
- 200 g svježih malina
Priprema:
- Zagrij slatko vrhnje, šećer i vanilin šećer dok se šećer ne otopi.
- Umiješaj želatinu prema uputama na pakiranju.
- Ulij smjesu u čaše i ostavi u hladnjaku da se stisne (barem 2 sata).
- Na vrh dodaj svježe maline.