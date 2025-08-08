Gastro
Kad vam se jede nešto slatko: Super recepti za jednostavne deserte u čaši

8. kolovoza 2025.
Pexels
Kad tražiš desert koji izgleda efektno, a gotov je za samo nekoliko minuta, deserti u čaši su uvijek pravi izbor. Slojevi kreme, voća, keksa i čokolade slažu se u male staklene čaše i pretvaraju u slatke kreacije koje možeš poslužiti i za svaki dan i za posebne prilike. Donosimo ideje za ljetne, brze i jednostavne deserte u čaši koji će oduševiti svakoga tko ih proba

Deserti u čaši su idealna poslastica za ljubitelje slatkog, a odličan su izbor u raznim prigodama jer su praktični i izgledaju vrlo dekorativno. Pripremaju se brzo i jednostavno, bez paljenja pećnice i nereda u kuhinji, a izuzetno su fini i ukusni.

Savršena su alternativa klasičnim kolačima i slasticama i danas su vrlo popularni, a svatko ih može pripremiti. Deserte u čaši prije posluživanja je nabolje držati u hladnjaku kako bi tijekom konzumacije bili slasni i osvježavajući.

Jednostavni deserti u čaši

U nastavku donosimo nekoliko recepata za deserte u čaši koje obožavamo.

Cheesecake desert u čaši

Sastojci:

  • 100 g mljevenih keksa
  • 70 g maslaca
  • 1 žlica smeđeg šećera
  • 200 g mascarpone sira
  • 200 ml slatkog vrhnja
  • sok pola limuna

Priprema:

  • Za podlogu pomiješati otopljeni maslac s mljevenim keksima i šećerom pa rasporediti smjesu po dnu čaša ili zdjelica.
  • Za kremu izmiksati slatko vrhnje i mascarpone sir te dodati sok limuna.
  • Po želji, prije posluživanja ukrasiti sezonskim voćem ili svježim listićima mente.

Milka desert u čaši

Sastojci:

  • 300 g mliječne Milka čokolade
  • 300 ml slatkog vrhnja
  • 250 g mascarpone sira

Priprema:

  • Od slatkog vrhnja i čokolade pripremiti ganache kremu – zagrijati slatko vrhnje do vrenja te ubaciti čokoladu, promiješati i ostaviti sa strane da se hladi.
  • Nakon što je krema hladna, dodati mascarpone sir i izmiksati.
  • Prebaciti u čaše za posluživanje i ukrasiti po želji.

Pexels

Mini tiramisu desert u čaši

Sastojci:

  • 100 g piškota
  • 100 g čokolade za kuhanje
  • 200 ml slatkog vrhnja
  • 200 g mascarpone sira
  • 100 g bobičastog voća

Priprema:

  • Izmiksati slatko vrhnje i dodati mascarpone sir te promiješati i po želji zasladiti šećerom u prahu.
  • Narezati piškote i čokoladu i redati ih u čašice za posluživanja.
  • Prvo idu piškote pa sjeckana čokolada, a zatim krema od slatkog vrhnja i mascarponea.
  • Na kraju ukrasiti bobičastim voćem.

Pexels

Jogurt i med s orasima u čaši

Sastojci:

  • 400 g grčkog jogurta
  • 3 žlice meda
  • 100 g oraha (grubo sjeckanih)
  • Sezonsko voće (npr. breskve, smokve, maline)

Priprema:

  • U čašu slaži slojeve grčkog jogurta, meda i sjeckanih oraha.
  • Na vrh dodaj sezonsko voće po želji.
  • Ovo je idealan lagani desert koji možeš pripremiti u doslovno 5 minuta.

Brzi deserti u čaši

Brza voćna salata s kremom od vanilije u čaši

Sastojci:

  • 1 banana
  • 1 breskva
  • 1 šalica grožđa (prerezanog na pola)
  • 200 ml slatkog vrhnja
  • 1 vrećica vanilin šećera

Priprema:

  • Voće nareži na komadiće i pomiješaj.
  • Umuti slatko vrhnje s vanilin šećerom.
  • U čaše slaži sloj voća, sloj kreme i ponavljaj dok ne popuniš čaše. Brzo, jednostavno i svježe!

Brzi desert s u čaši grčkim jogurtom i voćem

Sastojci:

  • 200 grama grčkog jogurta
  • 2 žlice paste od vanilije
  • 2 šalice svježih jagoda
  • 1 žlica meda
  • 4 žlice džema od marelice ili maline
  • sok ½ limete
  • nekoliko komada keksa (Plazma ili Petite)

Priprema:

  • Pomiješati jogurt i pastu od vanilije.
  • Jagode očistiti i narezati pa pomiješati s medom i sokom limete.
  • U čaše za posluživanje rasporediti džem, pa smjesu od jogurta i kekse.
  • Na kraju dodati i jagode s medom. Ukrasiti po želji.

Pexels

Brzi desert u čaši s malinama i zobenim pahuljicama

Sastojci:

  • 3 žlice sitnih zobenih pahuljica
  • 200 grama mascarpone sira
  • 300 ml slatkog vrhnja
  • 2 žlice meda
  • 2 šalice malina

Priprema:

  • Tostirati zobene pahuljice na tavi kako bi bile hrskave.
  • Nakon toga umutiti slatko vrhnje pa dodati mascarpone sir i med te sve dobro promiješati.
  • Maline zgnječiti vilicom i zasladiti po želji.
  • Pripremiti čaše za posluživanje pa na dno najprije staviti kremu, zatim pire od malina, opet malo kreme i na kraju ukrasiti zobenim pahuljicama.

Čokoladni desert u čaši

Sastojci:

  • 100 grama tamne čokolade
  • 500 ml mlijeka
  • 1 pakiranje pudinga za kuhanje s okusom čokolade
  • 1 vanilin šećer
  • 2 žlice ribane čokolade
  • nekoliko komada Oreo ili drugih keksa po izboru

Priprema:

  • Izmrviti kekse i pomiješati ih s ribanom čokoladom.
  • Puding skuhati prema uputama, dodati vanilin šećer, otopljenu čokoladu i ostaviti sa strane da se ohladi.
  • Pripremiti čaše u kojima ćemo slagati desert.
  • U svaku čašu dodati malo pudinga pa sloj keksa i tako ponavljati.
  • Na kraju ukrasiti ribanom čokoladom.

Ljetni deserti u čaši

Voćni desert u čaši s breskvama

Sastojci:

  • 250 g keksa
  • 50 g maslaca
  • 250 g mascarpone sira
  • 300 ml slatkog vrhnja
  • 1 vanilin šećer
  • nekoliko komada bresaka (može i iz konzerve)

Priprema:

  • Mljevene kekse pomiješati s otopljenim maslacem pa smjesu rasporediti po dnu čaša.
  • Zatim poredati narezane breskve ili neko drugo voće po izboru (marelice, banane...).
  • Izmiksati slatko vrhnje pa dodati mascarpone sir i vanilin šećer i još kratko miksati.
  • Dodati kremu u čaše i po želji ukrasiti kriškama voća ili svježim listićima mente.

Pexels

Tiramisu s jagodama

Sastojci:

  • 200 g svježih jagoda
  • 1 vanilin šećer
  • 200 g mascarpone sira
  • 200 ml slatkog vrhnja
  • 4 žlice šećera u prahu
  • 2 žlice kakaa
  • 16 komada piškota
  • 1 šalica kuhane crne kave

Priprema:

  • Oprati i narezati jagode pa ih ostaviti sa strane.
  • Po želji zasladiti medom ili sirupom agave.
  • Izraditi šlag od slatkog vrhnja pa dodati vanilin šećer, šećer u prahu i mascarpone sir i još kratko miksati. Piškote prepoloviti i umakati u kavu te slagati u čaše za posluživanje.
  • Zatim dodati kremu sa šlagom pa jagode i na kraju opet kremu. Ukrasiti kakaom.

Desert u čaši s voćnim jogurtom

Sastojci:

  • 300 grama jogurta od šumskog voća
  • 200 ml slatkog vrhnja
  • 2 šalice bobičastog voća

Priprema:

  • Izmiksati slatko vrhnje i pomiješati ga s voćnim jogurtom.
  • Puniti čašice dobivenom kremom i na kraju ukrasiti voćem.
  • Poslužiti hladno.

Pexels

Tropski chia puding u čaši

Sastojci:

  • 400 ml kokosovog mlijeka
  • 3 žlice chia sjemenki
  • 1 žlica meda ili javorovog sirupa
  • 1 mango
  • 1 banana

Priprema:

  • Pomiješaj kokosovo mlijeko, chia sjemenke i med te ostavi u hladnjaku 2-3 sata (ili preko noći) da se zgusne.
  • U čaše stavi sloj chia pudinga, dodaj pire od manga i narezane banane.
  • Po želji ukrasi s malo kokosa ili limete.

Pexels

Parfait od grčkog jogurta i borovnica

Sastojci:

  • 400 g grčkog jogurta
  • 200 g borovnica
  • 2 žlice meda ili javorovog sirupa
  • 100 g granole

Priprema:

  • U čaše slaži redom: granolu, grčki jogurt, borovnice i med.
  • Ponavljaj slojeve dok ne popuniš čaše. Po želji na vrh dodaj još malo meda i svježih borovnica.
  • Desert je osvježavajući, zdrav i gotov za 5 minuta.

Panna cotta s malinama u čaši

Sastojci:

  • 500 ml slatkog vrhnja
  • 3 žlice šećera
  • 1 vrećica vanilin šećera
  • 1 vrećica želatine u prahu
  • 200 g svježih malina

Priprema:

  • Zagrij slatko vrhnje, šećer i vanilin šećer dok se šećer ne otopi.
  • Umiješaj želatinu prema uputama na pakiranju.
  • Ulij smjesu u čaše i ostavi u hladnjaku da se stisne (barem 2 sata).
  • Na vrh dodaj svježe maline.
