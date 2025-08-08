Kad vam se jede nešto slatko: Super recepti za jednostavne deserte u čaši

Kad tražiš desert koji izgleda efektno, a gotov je za samo nekoliko minuta, deserti u čaši su uvijek pravi izbor. Slojevi kreme, voća, keksa i čokolade slažu se u male staklene čaše i pretvaraju u slatke kreacije koje možeš poslužiti i za svaki dan i za posebne prilike. Donosimo ideje za ljetne, brze i jednostavne deserte u čaši koji će oduševiti svakoga tko ih proba

Deserti u čaši su idealna poslastica za ljubitelje slatkog, a odličan su izbor u raznim prigodama jer su praktični i izgledaju vrlo dekorativno. Pripremaju se brzo i jednostavno, bez paljenja pećnice i nereda u kuhinji, a izuzetno su fini i ukusni.

Savršena su alternativa klasičnim kolačima i slasticama i danas su vrlo popularni, a svatko ih može pripremiti. Deserte u čaši prije posluživanja je nabolje držati u hladnjaku kako bi tijekom konzumacije bili slasni i osvježavajući.

Jednostavni deserti u čaši

U nastavku donosimo nekoliko recepata za deserte u čaši koje obožavamo.

Cheesecake desert u čaši

Sastojci:

100 g mljevenih keksa

70 g maslaca

1 žlica smeđeg šećera

200 g mascarpone sira

200 ml slatkog vrhnja

sok pola limuna

Priprema:

Za podlogu pomiješati otopljeni maslac s mljevenim keksima i šećerom pa rasporediti smjesu po dnu čaša ili zdjelica.

Za kremu izmiksati slatko vrhnje i mascarpone sir te dodati sok limuna.

Po želji, prije posluživanja ukrasiti sezonskim voćem ili svježim listićima mente.

Milka desert u čaši

Sastojci:

300 g mliječne Milka čokolade

300 ml slatkog vrhnja

250 g mascarpone sira

Priprema:

Od slatkog vrhnja i čokolade pripremiti ganache kremu – zagrijati slatko vrhnje do vrenja te ubaciti čokoladu, promiješati i ostaviti sa strane da se hladi.

Nakon što je krema hladna, dodati mascarpone sir i izmiksati.

Prebaciti u čaše za posluživanje i ukrasiti po želji.

Pexels

Mini tiramisu desert u čaši

Sastojci:

100 g piškota

100 g čokolade za kuhanje

200 ml slatkog vrhnja

200 g mascarpone sira

100 g bobičastog voća

Priprema:

Izmiksati slatko vrhnje i dodati mascarpone sir te promiješati i po želji zasladiti šećerom u prahu.

Narezati piškote i čokoladu i redati ih u čašice za posluživanja.

Prvo idu piškote pa sjeckana čokolada, a zatim krema od slatkog vrhnja i mascarponea.

Na kraju ukrasiti bobičastim voćem.

Pexels

Jogurt i med s orasima u čaši

Sastojci:

400 g grčkog jogurta

3 žlice meda

100 g oraha (grubo sjeckanih)

Sezonsko voće (npr. breskve, smokve, maline)

Priprema:

U čašu slaži slojeve grčkog jogurta, meda i sjeckanih oraha.

Na vrh dodaj sezonsko voće po želji.

Ovo je idealan lagani desert koji možeš pripremiti u doslovno 5 minuta.

Brzi deserti u čaši

Brza voćna salata s kremom od vanilije u čaši

Sastojci:

1 banana

1 breskva

1 šalica grožđa (prerezanog na pola)

200 ml slatkog vrhnja

1 vrećica vanilin šećera

Priprema:

Voće nareži na komadiće i pomiješaj.

Umuti slatko vrhnje s vanilin šećerom.

U čaše slaži sloj voća, sloj kreme i ponavljaj dok ne popuniš čaše. Brzo, jednostavno i svježe!

Brzi desert s u čaši grčkim jogurtom i voćem

Sastojci:

200 grama grčkog jogurta

2 žlice paste od vanilije

2 šalice svježih jagoda

1 žlica meda

4 žlice džema od marelice ili maline

sok ½ limete

nekoliko komada keksa (Plazma ili Petite)

Priprema:

Pomiješati jogurt i pastu od vanilije.

Jagode očistiti i narezati pa pomiješati s medom i sokom limete.

U čaše za posluživanje rasporediti džem, pa smjesu od jogurta i kekse.

Na kraju dodati i jagode s medom. Ukrasiti po želji.

Pexels

Brzi desert u čaši s malinama i zobenim pahuljicama

Sastojci:

3 žlice sitnih zobenih pahuljica

200 grama mascarpone sira

300 ml slatkog vrhnja

2 žlice meda

2 šalice malina

Priprema:

Tostirati zobene pahuljice na tavi kako bi bile hrskave.

Nakon toga umutiti slatko vrhnje pa dodati mascarpone sir i med te sve dobro promiješati.

Maline zgnječiti vilicom i zasladiti po želji.

Pripremiti čaše za posluživanje pa na dno najprije staviti kremu, zatim pire od malina, opet malo kreme i na kraju ukrasiti zobenim pahuljicama.

Čokoladni desert u čaši

Sastojci:

100 grama tamne čokolade

500 ml mlijeka

1 pakiranje pudinga za kuhanje s okusom čokolade

1 vanilin šećer

2 žlice ribane čokolade

nekoliko komada Oreo ili drugih keksa po izboru

Priprema:

Izmrviti kekse i pomiješati ih s ribanom čokoladom.

Puding skuhati prema uputama, dodati vanilin šećer, otopljenu čokoladu i ostaviti sa strane da se ohladi.

Pripremiti čaše u kojima ćemo slagati desert.

U svaku čašu dodati malo pudinga pa sloj keksa i tako ponavljati.

Na kraju ukrasiti ribanom čokoladom.

Ljetni deserti u čaši

Voćni desert u čaši s breskvama

Sastojci:

250 g keksa

50 g maslaca

250 g mascarpone sira

300 ml slatkog vrhnja

1 vanilin šećer

nekoliko komada bresaka (može i iz konzerve)

Priprema:

Mljevene kekse pomiješati s otopljenim maslacem pa smjesu rasporediti po dnu čaša.

Zatim poredati narezane breskve ili neko drugo voće po izboru (marelice, banane...).

Izmiksati slatko vrhnje pa dodati mascarpone sir i vanilin šećer i još kratko miksati.

Dodati kremu u čaše i po želji ukrasiti kriškama voća ili svježim listićima mente.

Pexels

Tiramisu s jagodama

Sastojci:

200 g svježih jagoda

1 vanilin šećer

200 g mascarpone sira

200 ml slatkog vrhnja

4 žlice šećera u prahu

2 žlice kakaa

16 komada piškota

1 šalica kuhane crne kave

Priprema:

Oprati i narezati jagode pa ih ostaviti sa strane.

Po želji zasladiti medom ili sirupom agave.

Izraditi šlag od slatkog vrhnja pa dodati vanilin šećer, šećer u prahu i mascarpone sir i još kratko miksati. Piškote prepoloviti i umakati u kavu te slagati u čaše za posluživanje.

Zatim dodati kremu sa šlagom pa jagode i na kraju opet kremu. Ukrasiti kakaom.

Desert u čaši s voćnim jogurtom

Sastojci:

300 grama jogurta od šumskog voća

200 ml slatkog vrhnja

2 šalice bobičastog voća

Priprema:

Izmiksati slatko vrhnje i pomiješati ga s voćnim jogurtom.

Puniti čašice dobivenom kremom i na kraju ukrasiti voćem.

Poslužiti hladno.

Pexels

Tropski chia puding u čaši

Sastojci:

400 ml kokosovog mlijeka

3 žlice chia sjemenki

1 žlica meda ili javorovog sirupa

1 mango

1 banana

Priprema:

Pomiješaj kokosovo mlijeko, chia sjemenke i med te ostavi u hladnjaku 2-3 sata (ili preko noći) da se zgusne.

U čaše stavi sloj chia pudinga, dodaj pire od manga i narezane banane.

Po želji ukrasi s malo kokosa ili limete.

Pexels

Parfait od grčkog jogurta i borovnica

Sastojci:

400 g grčkog jogurta

200 g borovnica

2 žlice meda ili javorovog sirupa

100 g granole

Priprema:

U čaše slaži redom: granolu, grčki jogurt, borovnice i med.

Ponavljaj slojeve dok ne popuniš čaše. Po želji na vrh dodaj još malo meda i svježih borovnica.

Desert je osvježavajući, zdrav i gotov za 5 minuta.

Panna cotta s malinama u čaši

Sastojci:

500 ml slatkog vrhnja

3 žlice šećera

1 vrećica vanilin šećera

1 vrećica želatine u prahu

200 g svježih malina

Priprema: