Čarolija s jednim jajetom: Tri neodoljiva jesenska kolača gotova u trenu

Ne dopustite da vas nedostatak vremena ili sastojaka spriječi u stvaranju slatkih uspomena. Isprobajte ove jednostavne recepte i unesite toplinu i miris domaćih kolača u svoj dom, uživajući u malim, slatkim radostima koje donose jesen i zima

Kada dani postanu kraći, a temperature niže, nema ničeg boljeg od topline doma i mirisa svježe pečenog kolača. No, što kada se zaželite nečeg slatkog, a shvatite da vam nedostaje sastojaka ili jednostavno nemate vremena za komplicirane slastice? Rješenje je jednostavnije no što mislite: recepti za koje je potrebno samo jedno jaje.

U vremenima kada cijene namirnica rastu, ekonomični recepti postaju zlata vrijedni. Kolači s jednim jajetom nisu samo praktični, već su i dokaz da za bogat okus i sočnu teksturu nisu potrebni deseci sastojaka. Donosimo vam tri provjerena recepta u jesensko-zimskom stilu koji će vas oduševiti jednostavnošću pripreme i savršenim okusima koji griju dušu.

Sočni kolač s orasima – klasik koji ne izlazi iz mode

Ovaj kolač, mnogima poznat kao „Čudo od jednog jajeta“, generacijama je omiljen upravo zbog svoje nevjerojatne jednostavnosti i sočnosti. Orasi mu daju bogatu, orašastu notu idealnu za hladnije dane, a možete ga poslužiti samog ili uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Sastojci:

1 jaje

1 šalica (200 ml) šećera

1 šalica (200 ml) mljevenih oraha

1 šalica (200 ml) mlijeka

½ šalice (100 ml) ulja

1 šalica (200 ml) glatkog brašna

1 prašak za pecivo

Šećer u prahu ili cimet za posipanje (po želji)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C i pripremite manji lim za pečenje (otprilike 20x30 cm) tako da ga namastite i pobrašnite.

U posudi pjenasto umutite jaje sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i kremasta.

Postupno dodajte mlijeko i ulje, neprestano miješajući.

U smjesu umiješajte mljevene orahe.

Na kraju, lagano umiješajte brašno prethodno pomiješano s praškom za pecivo. Miješajte tek toliko da se sastojci sjedine u glatku smjesu bez grudica.

Izlijte smjesu u pripremljeni lim i pecite 20 do 25 minuta. Provjerite čačkalicom je li kolač pečen – trebala bi izaći čista. Pazite da ga ne prepečete kako bi ostao sočan.

Ohlađeni kolač pospite šećerom u prahu.

Inovativni kolač od jabuka iz tave

Zaboravite na pećnicu! Ovaj genijalan i brz recept donosi savršen kolač od jabuka ravno iz vaše tave. Idealan je za one trenutke kada želite desert „na brzinu“, a rezultat je nevjerojatno mekan i aromatičan kolač s karameliziranim jabukama na vrhu.

Sastojci za nadjev od jabuka:

2 veće jabuke

30 g maslaca

30 g šećera

Prstohvat cimeta

Za tijesto:

1 jaje

30 g šećera

1 vanilin šećer

30 ml ulja

150 g čvrstog jogurta

140 g glatkog brašna

1 žličica praška za pecivo (oko 8 g)

Priprema:

Jabuke ogulite, očistite i narežite na tanke ploške.

U široj tavi s poklopcem otopite maslac na laganoj vatri, dodajte šećer i miješajte dok se ne otopi.

Po dnu tave posložite ploške jabuka, pospite ih cimetom i pirjajte poklopljeno desetak minuta.

Za tijesto, u posebnoj posudi pjenjačom umutite jaje sa šećerom i vanilin šećerom.

Dodajte ulje, a zatim i jogurt te sve dobro sjedinite.

Na kraju umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo dok ne dobijete glatko tijesto.

Tijesto prelijte preko jabuka u tavi i ravnomjerno ga rasporedite.

Poklopite tavu i pecite na najslabijoj vatri oko 10-15 minuta. Provjerite čačkalicom je li tijesto pečeno.

Kada je gornja strana suha na dodir, pažljivo preokrenite kolač (najlakše uz pomoć velikog tanjura) i pecite ga poklopljenog još 5 minuta s druge strane. Poslužite toplo.

Jesenski kolač od bundeve, griza i oraha

Bundeva je neprikosnovena kraljica jeseni, a u ovoj kombinaciji s grizom i orasima stvara sočan i aromatičan desert bogatog okusa. Ovaj se kolač priprema tako da doslovno sve sastojke pomiješate u jednoj posudi, što ga čini idealnim izborom za svakoga.

Sastojci:

300 g naribane muškatne bundeve

300 g pšeničnog griza

250 ml jogurta

1 jaje

150 g šećera

100 g mljevenih oraha

1 žličica praška za pecivo (oko 6 g)

Za glazuru (po želji):

150 g tamne čokolade

2 žlice ulja

Priprema: