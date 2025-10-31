Gastro
BRZO, MIRISNO I SLASNO

Čarolija s jednim jajetom: Tri neodoljiva jesenska kolača gotova u trenu

Ana Ivančić
31. listopada 2025.
Čarolija s jednim jajetom: Tri neodoljiva jesenska kolača gotova u trenu
Pexels
Ne dopustite da vas nedostatak vremena ili sastojaka spriječi u stvaranju slatkih uspomena. Isprobajte ove jednostavne recepte i unesite toplinu i miris domaćih kolača u svoj dom, uživajući u malim, slatkim radostima koje donose jesen i zima

Kada dani postanu kraći, a temperature niže, nema ničeg boljeg od topline doma i mirisa svježe pečenog kolača. No, što kada se zaželite nečeg slatkog, a shvatite da vam nedostaje sastojaka ili jednostavno nemate vremena za komplicirane slastice? Rješenje je jednostavnije no što mislite: recepti za koje je potrebno samo jedno jaje.

U vremenima kada cijene namirnica rastu, ekonomični recepti postaju zlata vrijedni. Kolači s jednim jajetom nisu samo praktični, već su i dokaz da za bogat okus i sočnu teksturu nisu potrebni deseci sastojaka. Donosimo vam tri provjerena recepta u jesensko-zimskom stilu koji će vas oduševiti jednostavnošću pripreme i savršenim okusima koji griju dušu.

Sočni kolač s orasima – klasik koji ne izlazi iz mode

Ovaj kolač, mnogima poznat kao „Čudo od jednog jajeta“, generacijama je omiljen upravo zbog svoje nevjerojatne jednostavnosti i sočnosti. Orasi mu daju bogatu, orašastu notu idealnu za hladnije dane, a možete ga poslužiti samog ili uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Sastojci:

  • 1 jaje
  • 1 šalica (200 ml) šećera
  • 1 šalica (200 ml) mljevenih oraha
  • 1 šalica (200 ml) mlijeka
  • ½ šalice (100 ml) ulja
  • 1 šalica (200 ml) glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • Šećer u prahu ili cimet za posipanje (po želji)

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 180 °C i pripremite manji lim za pečenje (otprilike 20x30 cm) tako da ga namastite i pobrašnite.
  • U posudi pjenasto umutite jaje sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i kremasta.
  • Postupno dodajte mlijeko i ulje, neprestano miješajući.
  • U smjesu umiješajte mljevene orahe.
  • Na kraju, lagano umiješajte brašno prethodno pomiješano s praškom za pecivo. Miješajte tek toliko da se sastojci sjedine u glatku smjesu bez grudica.
  • Izlijte smjesu u pripremljeni lim i pecite 20 do 25 minuta. Provjerite čačkalicom je li kolač pečen – trebala bi izaći čista. Pazite da ga ne prepečete kako bi ostao sočan.
  • Ohlađeni kolač pospite šećerom u prahu.

Čarolija s jednim jajetom: Tri neodoljiva jesenska kolača gotova u trenu
Pexels

Inovativni kolač od jabuka iz tave

Zaboravite na pećnicu! Ovaj genijalan i brz recept donosi savršen kolač od jabuka ravno iz vaše tave. Idealan je za one trenutke kada želite desert „na brzinu“, a rezultat je nevjerojatno mekan i aromatičan kolač s karameliziranim jabukama na vrhu.

Sastojci za nadjev od jabuka:

  • 2 veće jabuke
  • 30 g maslaca
  • 30 g šećera
  • Prstohvat cimeta

Za tijesto:

  • 1 jaje
  • 30 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 30 ml ulja
  • 150 g čvrstog jogurta
  • 140 g glatkog brašna
  • 1 žličica praška za pecivo (oko 8 g)

Priprema:

  • Jabuke ogulite, očistite i narežite na tanke ploške.
  • U široj tavi s poklopcem otopite maslac na laganoj vatri, dodajte šećer i miješajte dok se ne otopi.
  • Po dnu tave posložite ploške jabuka, pospite ih cimetom i pirjajte poklopljeno desetak minuta.
  • Za tijesto, u posebnoj posudi pjenjačom umutite jaje sa šećerom i vanilin šećerom.
  • Dodajte ulje, a zatim i jogurt te sve dobro sjedinite.
  • Na kraju umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo dok ne dobijete glatko tijesto.
  • Tijesto prelijte preko jabuka u tavi i ravnomjerno ga rasporedite.
  • Poklopite tavu i pecite na najslabijoj vatri oko 10-15 minuta. Provjerite čačkalicom je li tijesto pečeno.
  • Kada je gornja strana suha na dodir, pažljivo preokrenite kolač (najlakše uz pomoć velikog tanjura) i pecite ga poklopljenog još 5 minuta s druge strane. Poslužite toplo.

Čarolija s jednim jajetom: Tri neodoljiva jesenska kolača gotova u trenu
Pexels

Jesenski kolač od bundeve, griza i oraha

Bundeva je neprikosnovena kraljica jeseni, a u ovoj kombinaciji s grizom i orasima stvara sočan i aromatičan desert bogatog okusa. Ovaj se kolač priprema tako da doslovno sve sastojke pomiješate u jednoj posudi, što ga čini idealnim izborom za svakoga.

Sastojci:

  • 300 g naribane muškatne bundeve
  • 300 g pšeničnog griza
  • 250 ml jogurta
  • 1 jaje
  • 150 g šećera
  • 100 g mljevenih oraha
  • 1 žličica praška za pecivo (oko 6 g)

Za glazuru (po želji):

  • 150 g tamne čokolade
  • 2 žlice ulja

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 200 °C. Kalup za pečenje (npr. 16x26 cm) namastite i pobrašnite.
  • U velikoj posudi pomiješajte sve sastojke: naribanu bundevu, griz, jogurt, jaje, šećer, mljevene orahe i prašak za pecivo.
  • Sve dobro sjedinite kuhačom ili špatulom.
  • Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i poravnajte.
  • Pecite u zagrijanoj pećnici oko 50-60 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju, a čačkalica ne izađe čista.
  • Po želji, dok se kolač hladi, pripremite glazuru tako da na pari otopite čokoladu s uljem. Prelijte preko ohlađenog kolača.
Pročitajte još o:
KolačiBrzi KolačJajeJednostavni Recepti
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRZO, MIRISNO I SLASNO
Čarolija s jednim jajetom: Tri neodoljiva jesenska kolača gotova u trenu