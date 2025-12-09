403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Gastro
ADVENT NA ŽENA.HR

Božićni panj: Recept za najljepši blagdanski kolač

Ana Ivančić
9. prosinca 2025.
Božićni panj: Recept za najljepši blagdanski kolač
Unsplash
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Poznat i pod francuskim nazivom Bûche de Noël, ovaj kolač nije samo desert, već i središnji ukras stola koji priča priču staru stoljećima. Donosimo recepte za klasičnu čokoladnu verziju i raskošnu varijantu s kestenom

Prosinac je stigao, a s njim i miris cimeta, klinčića i svježe pečenih kolača koji ispunjavaju domove. Među brojnim božićnim kolačima jedan se posebno ističe svojim izgledom i bogatom tradicijom – božićni panj. Poznat i pod francuskim nazivom Bûche de Noël, ovaj kolač nije samo desert, već i središnji ukras stola koji priča priču staru stoljećima.

Njegov izgled neodoljivo podsjeća na drveni panj koji se u europskim domovima tradicionalno palio na Badnjak kako bi obitelji osigurao sreću i blagostanje u nadolazećoj godini. Iako se ne zna točno kako je običaj prerastao u slastičarsku tradiciju, svi se slažu da je riječ o ukusnom nasljeđu kojeg se ne želimo odreći. Priprema se čini složenom, no uz prave upute, svatko može stvoriti svoje malo remek-djelo. Donosimo vam recepte za klasičnu čokoladnu verziju i raskošnu varijantu s kestenom.

Božićni panj: Recept za najljepši blagdanski kolač
Pexels

Recept za klasični božićni panj

Ova verzija je apsolutni klasik i siguran odabir s kojim ne možete pogriješiti. Sočan biskvit, lagana krema i bogata čokoladna glazura osvojit će sve generacije.

Sastojci za biskvit:

  • 6 jaja, odvojeni bjelanjci i žumanjci
  • 150 g šećera
  • 60 g glatkog brašna
  • 30 g nezaslađenog kakaa u prahu
  • 1 žličica praška za pecivo
  • Prstohvat soli

Za kremu:

  • 300 ml vrhnja za šlag
  • 30 g šećera u prahu
  • 1 žličica ekstrakta vanilije

Za čokoladnu glazuru (ganache):

  • 200 g tamne čokolade (minimalno 60% kakaa)
  • 200 ml vrhnja za šlag
  • 1 žlica maslaca

Priprema:

  • Pripremite biskvit: Pećnicu zagrijte na 180°C. Veliki, plitki lim za pečenje (otprilike 27x39 cm) obložite papirom za pečenje. U jednoj posudi mikserom istucite bjelanjke s prstohvatom soli u čvrsti snijeg, postupno dodajući polovicu šećera.
  • U drugoj, većoj posudi pjenasto umutite žumanjke s ostatkom šećera dok smjesa ne postane svijetla i gusta.
  • U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Prosijte suhe sastojke u smjesu sa žumanjcima i kratko izmiješajte.
  • Na kraju, špatulom lagano umiješajte snijeg od bjelanjaka u smjesu, pazeći da sačuvate prozračnost. Smjesu ravnomjerno rasporedite po pripremljenom limu.
  • Pecite 10-12 minuta. Biskvit je gotov kada se lagano odvoji od rubova i na dodir je spužvast. Pazite da ga ne prepečete jer će postati suh i pucat će pri rolanju.
  • Dok se biskvit peče, na radnu površinu prostrite čistu kuhinjsku krpu i pospite je šećerom u prahu ili kakaom.
  • Vrući biskvit odmah preokrenite na krpu, pažljivo odlijepite papir za pečenje i odmah ga, zajedno s krpom, čvrsto zarolajte po kraćoj stranici. Ostavite ga da se potpuno ohladi u tom položaju. Ovo je ključan korak kako biskvit ne bi puknuo.
  • Pripremite kremu i glazuru: Za kremu, jednostavno istucite vrhnje za šlag sa šećerom u prahu i vanilijom u čvrsti šlag. Za glazuru, vrhnje zagrijte do vrenja, prelijte preko nasjeckane čokolade i maslaca, ostavite minutu pa miješajte dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Ostavite ganache da se ohladi i zgusne na sobnoj temperaturi.
  • Sastavljanje: Ohlađeni biskvit pažljivo odrolajte. Premažite ga pripremljenom kremom od šlaga, ostavljajući centimetar praznog ruba. Ponovno ga čvrsto zarolajte.
  • Roladu položite na pladanj za posluživanje. Po želji, možete odrezati jedan kraj ukoso i "zalijepiti" ga sa strane pomoću malo glazure kako biste dobili izgled grane.
  • Cijeli panj premažite ohlađenim i zgusnutim ganacheom. Vilicom ili čačkalicom prođite po površini kako biste stvorili teksturu kore drveta. Ostavite u hladnjaku barem nekoliko sati prije posluživanja.

Božićni panj: Recept za najljepši blagdanski kolač
Unsplash

Božićni panj od kestena 

Za sve koji žele isprobati nešto drugačije, ova verzija s kestenom donosi pravu zimsku rapsodiju okusa. Kombinacija kestena, mascarponea i daška ruma stvara elegantan desert dostojan svake blagdanske prigode.

Sastojci za biskvit:

  • 4 jaja, odvojena
  • 125 g šećera
  • 125 g glatkog brašna
  • 60 g otopljenog maslaca, ohlađenog
  • Prstohvat soli
  • Po želji: sirup od 50 ml vode, 50 g šećera i 2 žlice ruma ili Grand Marnier likera za natapanje biskvita.

Za kremu:

  • 200 g zaslađenog kesten pirea (ne smije se zamijeniti s nezaslađenim pireom od kestena)
  • 200 g mascarpone sira
  • 30 g šećera u prahu
  • 50 g otopljene tamne čokolade

Priprema:

  • Ispecite biskvit: Pripremite biskvit prema istom postupku kao i za čokoladnu verziju, koristeći sastojke za biskvit s kestenom. Pečeni biskvit zarolajte u vlažnu krpu i ostavite da se ohladi.

  • Napravite kremu: U posudi mikserom pomiješajte kesten pire, mascarpone i šećer u prahu dok ne dobijete glatku kremu.
  • Sastavite panj: Ohlađeni biskvit odrolajte. Ako koristite sirup, ravnomjerno ga premažite po biskvitu pomoću kista.
  • Polovicu kreme od kestena ravnomjerno rasporedite po biskvitu i pažljivo ga ponovno zarolajte.
  • U preostalu polovicu kreme umiješajte otopljenu tamnu čokoladu. Ovom smjesom premažite cijeli vanjski dio rolade.
  • Vilicu povucite po dužini panja kako biste imitirali koru drveta. Ostavite u hladnjaku najmanje 4 sata da se okusi prožmu i kolač stisne.
  • Prije posluživanja, ukrasite ga svježim brusnicama, grančicama ružmarina i laganim posipom šećera u prahu koji će dočarati snježni pokrivač.
Pročitajte još o:
KolačiBožićni KolačAdvent
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ADVENT NA ŽENA.HR
Božićni panj: Recept za najljepši blagdanski kolač