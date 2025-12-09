Božićni panj: Recept za najljepši blagdanski kolač
Prosinac je stigao, a s njim i miris cimeta, klinčića i svježe pečenih kolača koji ispunjavaju domove. Među brojnim božićnim kolačima jedan se posebno ističe svojim izgledom i bogatom tradicijom – božićni panj. Poznat i pod francuskim nazivom Bûche de Noël, ovaj kolač nije samo desert, već i središnji ukras stola koji priča priču staru stoljećima.
Njegov izgled neodoljivo podsjeća na drveni panj koji se u europskim domovima tradicionalno palio na Badnjak kako bi obitelji osigurao sreću i blagostanje u nadolazećoj godini. Iako se ne zna točno kako je običaj prerastao u slastičarsku tradiciju, svi se slažu da je riječ o ukusnom nasljeđu kojeg se ne želimo odreći. Priprema se čini složenom, no uz prave upute, svatko može stvoriti svoje malo remek-djelo. Donosimo vam recepte za klasičnu čokoladnu verziju i raskošnu varijantu s kestenom.
Recept za klasični božićni panj
Ova verzija je apsolutni klasik i siguran odabir s kojim ne možete pogriješiti. Sočan biskvit, lagana krema i bogata čokoladna glazura osvojit će sve generacije.
Sastojci za biskvit:
- 6 jaja, odvojeni bjelanjci i žumanjci
- 150 g šećera
- 60 g glatkog brašna
- 30 g nezaslađenog kakaa u prahu
- 1 žličica praška za pecivo
- Prstohvat soli
Za kremu:
- 300 ml vrhnja za šlag
- 30 g šećera u prahu
- 1 žličica ekstrakta vanilije
Za čokoladnu glazuru (ganache):
- 200 g tamne čokolade (minimalno 60% kakaa)
- 200 ml vrhnja za šlag
- 1 žlica maslaca
Priprema:
- Pripremite biskvit: Pećnicu zagrijte na 180°C. Veliki, plitki lim za pečenje (otprilike 27x39 cm) obložite papirom za pečenje. U jednoj posudi mikserom istucite bjelanjke s prstohvatom soli u čvrsti snijeg, postupno dodajući polovicu šećera.
- U drugoj, većoj posudi pjenasto umutite žumanjke s ostatkom šećera dok smjesa ne postane svijetla i gusta.
- U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Prosijte suhe sastojke u smjesu sa žumanjcima i kratko izmiješajte.
- Na kraju, špatulom lagano umiješajte snijeg od bjelanjaka u smjesu, pazeći da sačuvate prozračnost. Smjesu ravnomjerno rasporedite po pripremljenom limu.
- Pecite 10-12 minuta. Biskvit je gotov kada se lagano odvoji od rubova i na dodir je spužvast. Pazite da ga ne prepečete jer će postati suh i pucat će pri rolanju.
- Dok se biskvit peče, na radnu površinu prostrite čistu kuhinjsku krpu i pospite je šećerom u prahu ili kakaom.
- Vrući biskvit odmah preokrenite na krpu, pažljivo odlijepite papir za pečenje i odmah ga, zajedno s krpom, čvrsto zarolajte po kraćoj stranici. Ostavite ga da se potpuno ohladi u tom položaju. Ovo je ključan korak kako biskvit ne bi puknuo.
- Pripremite kremu i glazuru: Za kremu, jednostavno istucite vrhnje za šlag sa šećerom u prahu i vanilijom u čvrsti šlag. Za glazuru, vrhnje zagrijte do vrenja, prelijte preko nasjeckane čokolade i maslaca, ostavite minutu pa miješajte dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Ostavite ganache da se ohladi i zgusne na sobnoj temperaturi.
- Sastavljanje: Ohlađeni biskvit pažljivo odrolajte. Premažite ga pripremljenom kremom od šlaga, ostavljajući centimetar praznog ruba. Ponovno ga čvrsto zarolajte.
- Roladu položite na pladanj za posluživanje. Po želji, možete odrezati jedan kraj ukoso i "zalijepiti" ga sa strane pomoću malo glazure kako biste dobili izgled grane.
- Cijeli panj premažite ohlađenim i zgusnutim ganacheom. Vilicom ili čačkalicom prođite po površini kako biste stvorili teksturu kore drveta. Ostavite u hladnjaku barem nekoliko sati prije posluživanja.
Božićni panj od kestena
Za sve koji žele isprobati nešto drugačije, ova verzija s kestenom donosi pravu zimsku rapsodiju okusa. Kombinacija kestena, mascarponea i daška ruma stvara elegantan desert dostojan svake blagdanske prigode.
Sastojci za biskvit:
- 4 jaja, odvojena
- 125 g šećera
- 125 g glatkog brašna
- 60 g otopljenog maslaca, ohlađenog
- Prstohvat soli
- Po želji: sirup od 50 ml vode, 50 g šećera i 2 žlice ruma ili Grand Marnier likera za natapanje biskvita.
Za kremu:
- 200 g zaslađenog kesten pirea (ne smije se zamijeniti s nezaslađenim pireom od kestena)
- 200 g mascarpone sira
- 30 g šećera u prahu
- 50 g otopljene tamne čokolade
Priprema:
-
Ispecite biskvit: Pripremite biskvit prema istom postupku kao i za čokoladnu verziju, koristeći sastojke za biskvit s kestenom. Pečeni biskvit zarolajte u vlažnu krpu i ostavite da se ohladi.
- Napravite kremu: U posudi mikserom pomiješajte kesten pire, mascarpone i šećer u prahu dok ne dobijete glatku kremu.
- Sastavite panj: Ohlađeni biskvit odrolajte. Ako koristite sirup, ravnomjerno ga premažite po biskvitu pomoću kista.
- Polovicu kreme od kestena ravnomjerno rasporedite po biskvitu i pažljivo ga ponovno zarolajte.
- U preostalu polovicu kreme umiješajte otopljenu tamnu čokoladu. Ovom smjesom premažite cijeli vanjski dio rolade.
- Vilicu povucite po dužini panja kako biste imitirali koru drveta. Ostavite u hladnjaku najmanje 4 sata da se okusi prožmu i kolač stisne.
- Prije posluživanja, ukrasite ga svježim brusnicama, grančicama ružmarina i laganim posipom šećera u prahu koji će dočarati snježni pokrivač.