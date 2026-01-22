Zimska moda na četiri šape: 40 najslađih outfita psića naših čitateljica

Zima je možda hladna i siva, ali uz ove fotografije nemoguće je ostati ravnodušan. Preslatki psi čitateljica čije su fotografije pristigle na Facebook stranicu Žena.hr potpuno su nas razoružali svojim zimskim izdanjima i dokazali da moda na četiri šape može biti itekako šarmantna i kreativna.

U galeriji se nižu kaputići u svim bojama i uzorcima - od klasičnih neutralnih tonova do veselih, razigranih dezena i trendi uzoraka. Tu su i mekane veste, pufasti džemperi te tople jaknice koje izgledaju kao da su sišle s prave modne piste, samo u mini verziji. Posebnu pažnju privukli su modni dodaci, pletene kapice, ogrlice pa čak i sunčane naočale, koji cijelom outfitu daju završni touch. Svaki pas ima svoj stil, a iza svakog looka osjeti se ljubav, trud i puno pažnje. Ova galerija nije samo modna inspiracija, već i prava mala doza zimskog veselja. Jer kad vidiš sretne njuškice u toplim kaputićima i vestama, dan odmah postaje ljepši.