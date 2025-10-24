Zanimljive hulahopke zavladale su gradom, evo kako ih Zagrepčanke nose s minicama

Ne možemo zamisliti jesen i zimu bez hulahopki, ali ne radi se samo o komadu koji nas grije nego može biti i odličan modni detalj. Hulahopke se fantastično kombiniraju s minisuknjama, kratkim hlačama i mini haljinama, posebno one sa zanimljivim uzorcima. Različite modne kombinacije pronašli smo u centru glavnog grada, Zagrepčanke odlično nose hulahopke u svim modnim kombinacija i prava su modna inspiracija.