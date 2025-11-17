Top modni trenuci: Jennifer Lawrence zasjala u Dioru, J.Lo istaknula figuru pješčanog sata

Svaki događaj pod pokroviteljstvom Akademije filmske umjetnosti i znanosti obećava holivudski glamur i vrhunske modne trenutke – a ovogodišnji Governors Awards nije bio iznimka. Crveni tepih u Ray Dolby Ballroomu okupio je zvijezde svih generacija, sve u upečatljivom izdanju, no neke su u tome bolje uspjele od dugih. Iako su se pojavile razne modne interpretacije, klasična elegancija ponovno je dominirala.

Jennifer Lawrence zablistala je u elegantnoj bijeloj Dior haljini od svilenkastog sjaja, s nježno padajućim naborima, dok je Sydney Sweeney očarala u sjajnoj haljini bez rukava koja je naglašavala njen raskošni dekolte. Jennifer Lopez ostavila je dramatičan dojam svojom pojavom u impresivnoj krinolini, s dugim crnim baršunastim rukavicama evocirajući duh starog holivudskog glamura. Ariana Grande oduševila je u nježnoj vintage Dior haljini s jednom naramenicom.

Sezona filmskih nagrada 2026. tek je započela, a holivudske zvijezde već su pokazale u kojem će smjeru krenuti ovogodišnji glamur – od eteričnih silueta do blještavog minimalizma.