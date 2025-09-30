Top 15: Sjajna izdanja sa zagrebačke špice koja su obilježila rujan

Zagrebačke ulice ovog su rujna bile prava modna inspiracija, a sudeći prema modnim izdanjima trendseterica, jesen je u punom zamahu. Na špici su se mogli vidjeti različiti stilovi i upečatljive kombinacije - od neutralnih i zagasitih tonova do pastelnih nijansi. Prevladavali su baloneri, kožne jakne, odijela i zlatni modni detalji.

Zagrepčanke su opet pokazale da su modno osviještene, a najbolja rujanska izdanja izdvojili smo u fotogaleriji.