Instant lifting efekt: Frizura zbog koje zvijezde izgledaju svježije i mlađe

Frizura, poznata i kao 'blepharoplasty bun', vizualno podiže obrve i kutove očiju te stvara dojam mini facelifta. Nije ni čudo da su je u posljednje vrijeme prigrlile brojne zvijezde – od Arianne Grande i Anne Hathaway do Selene Gomez i Belle Hadid

U beauty svijetu posljednjih mjeseci vlada jedna frizura koja na prvi pogled izgleda jednostavno, ali ima moćan učinak na cijeli izgled lica. Riječ je o ekstremno zategnutim punđama i repovima koje obožavaju zvijezde poput Arianne Grande, Anne Hathaway, Selene Gomez, Lindsay Lohan i Belle Hadid. Ovaj trend dobio je i poseban naziv – blepharoplasty bun, jer svojim efektom podsjeća na popularni estetski zahvat podizanja kapaka, a nerijetko i na mini facelifting.

Iako slicked-back punđe i repovi nisu novost te svoje korijene imaju u crnoj i latino kulturi, gdje su bile način kontrole i stiliziranja kose, posljednjih godina ovaj je look ušao u mainstream zahvaljujući slavnim osobama i influencericama. Osim što odaje dojam urednosti, elegancije i samopouzdanja, frizura zategnutog tipa donosi i optički učinak pomlađivanja – obrve i kutovi očiju vizualno se podižu, a sitne bore oko očiju i na čelu djeluju ublaženo.

Zahvaljujući svojoj moći transformacije, ova frizura postala je neizostavna na crvenom tepihu i u svakodnevnim izlascima poznatih. Dok su neki promatrači uvjereni da su zvijezde podvrgnute estetskim zahvatima, istina je često puno jednostavnija – kosa zategnuta do maksimuma može stvoriti dojam da je lice prošlo kroz “brzi facelift”. Upravo zato žene svih generacija posežu za ovim lookom: one mlađe kako bi izgledale još svježije i naglašenije, a one starije jer im daje instant lifting bez odlaska pod nož.

Iako se ponekad komentira da je frizura pretjerano stroga i potencijalno neudobna, njezin je utjecaj na trendove neosporan. Bilo da je biraš zbog praktičnosti, elegancije ili efekta podizanja lica, slicked-back punđa i rep dokaz su koliko jednostavan potez može dramatično promijeniti izgled. Nije ni čudo da je zvijezde naprosto obožavaju.