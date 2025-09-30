Vodič za jesensku njegu kože: Zadrži svježinu i sjaj uz ova 3 savjeta

Uz nekoliko ciljanih promjena, osiguraj da tvoja koža ostane nahranjena, zdrava i otporna na jesenske izazove

Dolaskom hladnijih dana, nižih temperatura i suhog zraka iz grijanih prostora, potrebe naše kože se mijenjaju. Ljetna rutina njege lica više nije dovoljna, a koža može postati dehidrirana, osjetljiva i bez sjaja. Nekoliko pametnih prilagodbi ključno je za zdrav i blistav ten.

Nježnije čišćenje i bogatija hidratacija

Agresivne pjenaste čistače zamijeni kremastim ili uljnim formulama koje neće narušiti prirodna ulja kože. Najvažniji korak je prijelaz na bogatiju hidratantnu kremu. Potražite sastojke poput ceramida, hijaluronske kiseline i shea maslaca koji jačaju kožnu barijeru i zaključavaju vlagu. Čak i masna koža treba adekvatnu, nekomedogenu hidrataciju.

Pametna eksfolijacija i ciljani serumi

Iako je eksfolijacija važna za uklanjanje odumrlih stanica, smanji njezinu učestalost na jednom do dva puta tjedno. U ovom razdoblju prednost imaju nježni kemijski pilinzi (npr. s mliječnom kiselinom). U rutinu uvedi hidratantne serume s niacinamidom ili pantenolom za dodatnu vlagu i umirenje. Jesen je također idealno vrijeme za uvođenje retinola, koji potiče obnovu stanica i popravlja ljetna oštećenja.

Unsplash

Cjelogodišnja zaštita i njega osjetljivih područja

Sunce možda nije jako kao ljeti, no UV zrake su prisutne tijekom cijele godine. Nastavi svakodnevno koristiti kremu sa zaštitnim faktorom (SPF 30 ili viši). Posebnu pažnju posveti usnama i rukama koje su izrazito sklone isušivanju pa redovito koristi hranjive balzame i kreme.