Istina o ženskom užitku: Rušimo 5 uvriježenih mitova o intimnom životu

Ana Ivančić
16. listopada 2025.
Rušenje ovih mitova prvi je korak prema zdravijem seksualnom životu

Ženska seksualnost stoljećima je bila obavijena velom tajni, što je stvorilo plodno tlo za brojne zablude. Ti mitovi šire dezinformacije i stvaraju pritisak, sram i nezadovoljstvo. Vrijeme je da se suočimo s najčešćim zabludama i zamijenimo ih znanstvenim činjenicama.

Prvi mit: Orgazam se postiže samo penetracijom

Ovo je jedan od najštetnijih i najraširenijih mitova. Istraživanja dosljedno pokazuju da oko 70-80 % žena za postizanje orgazma treba izravnu stimulaciju klitorisa. Iako se orgazam može dogoditi tijekom odnosa, to je najčešće rezultat istovremene stimulacije klitorisa. Klitoris, s više od 8000 živčanih završetaka, primarni je centar za užitak, a njegov veći dio nalazi se unutar tijela. Očekivanje orgazma od penetracije stvara nepotreban pritisak.

Drugi mit: Žene imaju niži libido od muškaraca

Generalizacija o ženskom libidu je pogrešna. Želja za seksom varira individualno, a otprilike trećina žena ima viši libido od prosječnog muškarca. Ključna razlika često leži u prirodi želje. Dok je kod muškaraca češća spontana želja, mnoge žene doživljavaju responzivnu želju – ona se budi kao odgovor na intimnost, dodir i emocionalnu povezanost. To nije niži, već drugačiji mehanizam. Društveni pritisci također inhibiraju žene da slobodno izražavaju svoje želje.

Treći mit: Za dobar seks potrebno je "savršeno" tijelo

Jedan od najštetnijih mitova jest da fizički izgled diktira kvalitetu seksualnog života. Znanost potvrđuje suprotno: seksualno zadovoljstvo nije povezano s objektivnim mjerama poput tjelesne težine, već sa subjektivnim doživljajem vlastitog tijela. Negativna slika o tijelu stvara tzv. "efekt promatrača", gdje osoba tijekom seksa kritički promatra sebe umjesto da se prepusti užitku. Najvažniji prediktori zadovoljstva su kvaliteta odnosa, emocionalna intimnost i otvorena komunikacija.

Četvrti mit: G-točka je čarobno dugme za orgazam

Mit o G-točki kao jedinstvenom, izoliranom izvoru intenzivnog vaginalnog orgazma stvorio je desetljeća frustracija. Znanstvena zajednica se slaže da G-točka nije zaseban organ, već osjetljivo područje na prednjem zidu vagine. To područje zapravo je unutarnji dio klitoralne mreže. Drugim riječima, stimulacija G-točke je neizravna stimulacija klitorisa. Opsesivna potraga za "čarobnim dugmetom" stvara pritisak i osjećaj neuspjeha. Umjesto toga, fokus bi trebao biti na istraživanju cijelog tijela i otkrivanju onoga što pojedinoj ženi pruža užitak.

Peti mit: Razgovor o seksu uništava spontanost

Mnogi vjeruju da verbalna komunikacija o željama i granicama "ubija" strast i romantiku. Ova zabluda potječe iz idealiziranih prikaza seksa u kojima partneri intuitivno znaju što onaj drugi želi. U stvarnosti je upravo suprotno: komunikacija je temelj intimnosti i dobrog seksa. Razgovor o tome što nam odgovara, što volimo, a što ne, gradi povjerenje, smanjuje tjeskobu i osigurava obostrano zadovoljstvo. Iskrenost ne uništava spontanost, već stvara sigurnu bazu za nju.

Razumijevanje vlastitog tijela, prihvaćanje individualnosti i iskrena komunikacija s partnerom ključni su za ostvarivanje istinskog zadovoljstva, slobodnog od zastarjelih predrasuda. 

