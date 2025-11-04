Svečano otvorenje HNK2 u Zagrebu: Jelena Perčin se pojavila u zagrljaju Ante Gele

Točno 130 godina nakon što je car Franjo Josip simbolično udarcem čekića otvorio zgradu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, grad je dobio novu pozornicu koja označava početak jedne sasvim nove priče. U Ulici Božidara Adžije na Trešnjevci svečano je otvoren HNK2 – suvremena scena koja donosi svježinu, inovaciju i dugoočekivani dodatni prostor za umjetnike i publiku.

Večer je započela spektakularnim programom pod nazivom “Slava umjetnosti 2.0”, suvremenom reinterpretacijom čuvenog prologa kojim je davne 1895. otvoreno matično kazalište na Trgu Republike Hrvatske. U režiji Krešimira Dolenčića, ova scenska posveta spojila je Dramski, Operni i Baletni ansambl HNK-a, stvarajući emotivnu poveznicu između tradicije i budućnosti.

Na sceni su se izmjenjivali prizori i glazbeni brojevi koji su slavili 130 godina hrvatske kazališne baštine: ulomci iz Zajčeve opere “Nikola Šubić Zrinjski”, suvremene opere “Judita” Frane Paraća, baleta “Gospoda Glembajevi” u koreografiji Lea Mujića, te kolaž tekstova velikih hrvatskih književnika i dramatičara.

Atmosfera u dvorani bila je ispunjena emocijom i ponosom – svaki detalj programa podsjećao je na prošlost, ali i najavljivao budućnost. HNK2 nije samo nova zgrada, već i simbol razvoja, otvorenosti i hrabrosti hrvatske kazališne scene.

Kako je Dolenčić istaknuo u uvodu, “ovo nije samo otvaranje prostora, nego otvaranje poglavlja”. A poglavlje koje počinje, sudeći po prvim koracima, obećava budućnost u kojoj će hrvatska umjetnost imati još više prostora za rast, dijalog i – slavu umjetnosti.