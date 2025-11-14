Što je muškarac bez brkova? Ovako ih nose najveće svjetske zvijezde

Studeni je u znaku Movembera, mjeseca u kojem muškarci diljem svijeta puštaju brkove kako bi podigli svijest o zdravlju – od raka prostate i testisa do mentalnog zdravlja. No, brkovi nisu za svakoga, a neki ih nose bolje od drugih: od suptilnog brka Brada Pitta i mladenačkog stila Timothéeja Chalameta do ikona poput Toma Sellecka. Tu su retro vibra Jacoba Elordija te moderni šarm Joea Jonasa. A ako moramo izabrati apsolutnog favorita – naš glas ide Pedru Pascalu.