Slavne dame obožavaju šarmantne beretke, hit kape koje pristaju svima

Neiscrpnu modnu inspiraciju uvijek možete pronaći u stilskim odabirima slavnih osoba, a ovoga puta fokus je na francuskoj beretki. Bezvremenski modni dodatak koji je i ove jeseni apsolutni must-have. Karakteristični, okrugli šešir, odnosno kapa nosi se u različitim kulturama, diljem svijeta, a ne mogu im odoljeti ni slavne dame. Bilo da ju nosite uz elegantan kaput, ležernu odjevnu kombinaciju ili večernji outfit, beretka će svakom looku dati dozu pariškog šarma. U galeriji pogledaj kako je nose poznate dame.