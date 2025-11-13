ŽENE, UŽIVAJTE
Galerije
FRANCUSKI CHIC
Slavne dame obožavaju šarmantne beretke, hit kape koje pristaju svima
13. studenoga 2025.
Neiscrpnu modnu inspiraciju uvijek možete pronaći u stilskim odabirima slavnih osoba, a ovoga puta fokus je na francuskoj beretki. Bezvremenski modni dodatak koji je i ove jeseni apsolutni must-have. Karakteristični, okrugli šešir, odnosno kapa nosi se u različitim kulturama, diljem svijeta, a ne mogu im odoljeti ni slavne dame. Bilo da ju nosite uz elegantan kaput, ležernu odjevnu kombinaciju ili večernji outfit, beretka će svakom looku dati dozu pariškog šarma. U galeriji pogledaj kako je nose poznate dame.
