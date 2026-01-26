Tjedan visoke mode u Parizu: Teyana Taylor i Carla Bruni odjenule čipku

Pariz je 26. siječnja ponovno postao središte modne pažnje kada je modna kuća Schiaparelli otvorila Paris Fashion Week - Haute Couture Spring/Summer 2026. Tradicionalno, revija Daniela Roseberryja označila je početak couture tjedna i još jednom potvrdila status Schiaparellija kao jedne od najintrigantnijih kuća današnjice. Već satima prije početka revije, atmosfera oko lokacije bila je ispunjena kamerama, modnim urednicima i znatiželjnim prolaznicima, a dolazak uzvanika pretvorio se u pravi mali modni spektakl. Tjedan visoke mode u Pariz je privukao svjetske zvijezde, modne ikone i high-society imena koja redovito ne propuštaju Schiaparellijeve couture trenutke.

Među uzvanicima koji su privukli najviše pažnje bili su Jeff Bezos i Lauren Sánchez Bezos, čiji se dolazak munjevito proširio društvenim mrežama. Njihova pojava dodatno je naglasila koliko je Schiaparelli danas više od modne kuće - riječ je o brendu koji okuplja elitu iz svijeta mode, zabave i biznisa. Veliku pozornost izazvala je i Demi Moore, koja je svojim snažnim modnim izdanjem još jednom pokazala zašto je godinama smatrana ikonom stila, dok je Teyana Taylor donijela dozu drame i couture teatralnosti kakvu Schiaparelli njeguje sezonama.

Na reviji se pojavila i Jodie Turner-Smith, poznata po besprijekornim modnim izborima, kao i Carla Bruni Sarkozy, čiji je dolazak uvijek podsjetnik na spoj francuske elegancije i bezvremenskog luksuza. Publika je s oduševljenjem pratila svaki dolazak, jer je upravo Schiaparelli revija poznata po tome da okuplja kombinaciju Hollywooda, mode i umjetnosti.

Otvaranjem Paris Haute Couture Fashion Weeka, Schiaparelli je jasno postavio ton ostatku modnog tjedna, a Pariz je još jednom dokazao zašto ostaje neupitno središte visoke mode. U danima koji slijede, grad svjetla ugostit će i druge velike modne kuće, no dojam koji je ostavila Schiaparelli revija već se svrstao među najkomentiranije modne trenutke ove sezone.