Pariške ulice pretvorile su se u modnu pistu: Izdvojile smo najbolja street style izdanja

Pariz je trenutačno epicentar mode, a modni znalci i entuzijasti konačno su došli na svoje. Tjedan mode uvijek privlači najpoznatija dizajnerska imena, a osim kreacija na modnim pistama, oduševljavaju i one s pariških ulica.

Parižani su poznati po svom originalnom stilu, a uspijevaju spojiti klasiku s modernim trendovima na način koji izgleda potpuno nenametljivo, ali istovremeno vrlo promišljeno. Ulice su bile pune različitih modnih izričaja, a još jednom smo se uvjerili da je Pariz sinonim za prijestolnicu mode.