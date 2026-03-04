Nova era Diora: Jonathan Anderson donio igru tekstura i svjetlosti na parišku pistu

Na pariškom tjednu mode, Jonathan Anderson je svojom drugom ženskom kolekcijom za Dior potvrdio ulazak kuće u smjelu i modernu eru. U staklenom paviljonu vrta Tuileries, gdje je svjetlost igrala glavnu ulogu, predstavio je samopouzdanu viziju u kolekciji ready-to-wear jesen/zima 2026., usredotočenu na hrabre siluete i igru tekstura. Srž kolekcije leži u reinterpretaciji Diorove siluete s naglaskom na odvažnim, oštro strukturiranim ramenima. Kultni Bar sako pojavio se u dekonstruiranim i skraćenim verzijama, uvijek naglašavajući struk. Anderson je vješto spojio nasljeđe s modernim, kombinirajući savršeno krojene sakoe s trapericama širokih nogavica i dodajući suptilne povijesne reference. Igra svjetlosti postignuta je prozirnom organzom, traperom prekrivenim šljokicama i metalik resicama s efektom tekućine. Cvjetni motivi, dragi osnivaču kuće, reinterpretirani su kroz 3D lopoče na modnim dodacima i detalje od nojevog perja, dok su žice u porubima suknji stvarale dramatične, valovite oblike. Ovom kolekcijom Jonathan Anderson je dokazao da može istovremeno poštovati nasljeđe i hrabro voditi Dior u budućnost. Njegova inteligentna i nosiva vizija istovremeno je komercijalno privlačna i kreativno beskompromisna, potvrđujući da je Pariz dobio Dior za novo doba.