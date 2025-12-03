SPEKTAKL NA NAJMLAĐE
SPEKTAKL U NEW YORKU
Nova era Chanela: Blazy oduševio revijom u podzemnoj željeznici
3. prosinca 2025.
Matthieu Blazy, kreativni direktor Chanela, ponovno je oduševio modni svijet svojom inovativnom revijom u sklopu Métiers d'art kolekcije. Ovaj put, umjesto tradicionalnih lokacija, Blazy je odabrao neočekivani prostor – podzemnu željeznicu, gdje su modeli prošetali u modernim, ali elegantnim kombinacijama visoke mode. Spoj luksuznih tkanina i svakodnevnih, urbanih elemenata stvorio je nevjerojatan kontrast, simbolizirajući novu eru Chanela. Ova revija nije slavila samo modu već i filozofiju koja spaja tradiciju i suvremen život.
Najčitanije
I za sebe i za poklon ispod bora
Top 10 mirisa iz dm-a koji će svima izmamiti osmijeh na lice
URBANI OUTFIT
Siva elegancija na špici: Dama u kaputu koji podiže svaki look, a torba je pravi šlag na torti
'DIAMONDS ARE FOREVER'
Gwen Stefani zablistala u spektakularnoj haljini — jednim detaljem utišala glasine o razvodu
Iz naše mreže