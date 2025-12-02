Najbolje haljine s crvenog tepiha: Holivudske dive zablistale na Gotham Film nagradama

Crveni tepih ovogodišnjih Gotham Film Awardsa u New Yorku ponovno je postao glamurozna pozornica na kojoj su poznate holivudske glumice pokazale svoj stil. Na prestižnom događaju pojavile su Kate Hudson, Julia Roberts, Naomi Watts, Amanda Seyfried i mnoge druge zvijezde. Od elegantnih krojeva i dramatičnih silueta do modernih, minimalističkih kombinacija – poznate dame su još jednom dokazale zašto je ova manifestacija jedna od najuzbudljivijih modnih večeri uoči nagradne sezone. U našoj galeriji pogledaj kreacije koje su privukle najviše pažnje.