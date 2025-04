Jennifer Lopez i mnogi drugi podržali Georgea Clooneyja na Broadwayu!

VELIKA PREMIJERA

George Clooney dobio je podršku slavnih prijatelja poput Jennifer Lopez i obitelji Gerber-Crawford na svojoj premijernoj večeri na Broadwayu! Oscarom nagrađeni glumac proslavio je službeno otvaranje na crvenom tepihu svoje predstave 'Good Night, and Good Luck' u četvrtak, 3. travnja, u kazalištu Winter Garden Theatre u New Yorku. Među slavnim prijateljima bili su i Jennifer Lopez, Rande Gerber sa suprugom Cindy Crawford i kćeri Kaiom Gerber. Također su prisustvovali kolege iz Hitne pomoći Julianna Margulies i Anthony Edwards, kao i Pierce Brosnan, Uma Thurman i drugi. 'Good Night, and Good Luck' je scenska adaptacija Georgeovog nagrađivanog istoimenog filma, koji je napisao i režirao.