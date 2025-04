Carrie Bradshaw nosila je najbolje outfite na TV ekranu, prisjetili smo se nezaboravnih

ORIGINALNA IGRA

Snimanje treće sezone serije "And Just Like That" završilo je u New Yorku, a Sarah Jessica Parker se vraća u ulozi legendarne Carrie Bradshaw – zajedno s kolegicama Kristin Davis i Cynthijom Nixon. Poznate scene snimane su diljem Manhattana, a moda ponovno zauzima središnje mjesto. Izašao je i trailer koji najavljuje uzbudljivu sezonu, a saznat ćemo hoće li se Carie naći u novoj romansi. Baš kao u "Seks i gradu", osim ljubavnih zavrzlama i prijateljstava, u fokusu su i nezaboravni modni odabiri. Carrie je još jednom oživjela kultne komade – od omiljenih Manolica do prepoznatljive Fendi Baguette torbice. Premijera nas očekuje 29. svibnja, a dok nestrpljivo iščekujemo novu sezonu, prisjetili smo se najupečatljivijih kombinacija iz prethodnih sezona koje možeš pronaći u našoj galeriji.