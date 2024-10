Pamela Anderson opet zabljesnula u sjajnom minimalizmu

BEZ ŠMINKE

Glumica Pamela Anderson ostala je vjerna svom prirodnom izgledu bez šminke na dodjeli nagrada Glamour Women of the Year koja se jučer održala u New Yorku. Ovaj put nosila je lepršavu dugu zelenu haljinu sa šlepom i izgledala je vrlo nježno i graciozno. Pamela Anderson, ikona 90-ih i zvijezda serije "Baywatch", prošla je kroz značajnu transformaciju u posljednjih nekoliko godina. Nekada poznata po svojoj glamuroznoj pojavi i seksepilnom imidžu, Anderson je nedavno privukla pažnju javnosti svojim minimalističkim pristupom ljepoti i modi. U rujnu 2023. godine, Anderson je iznenadila mnoge kada se pojavila na Pariškom tjednu mode bez šminke. Njezin prirodan izgled na prestižnim modnim događajima poput revija Victoria Beckham i Isabel Marant izazvao je val pozitivnih reakcija. Anderson je objasnila svoju odluku rekavši: "Nešto me jednostavno obuzelo i oblačila sam se u ovu prekrasnu odjeću i pomislila "Ne želim se natjecati s odjećom".