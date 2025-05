Najljepše haljine na Met Gali kroz godine - od Kate Moss do zanosne Rihanne

RASKOŠNE KREACIJE

Met Gala se tradicionalno održava svakog prvog ponedjeljka u svibnju, a ovogodišnje izdanje čeka nas 5. svibnja. Tema Met Gale 2025. glasi: "Superfine: Tailoring Black Style". Iako još uvijek nema mnogo detalja o pravilima odijevanja, Vogue otkriva kako će izložba istraživati stil Afroamerikanaca kroz prizmu dandizma – od 18. stoljeća do danas. Predsjedatelji Met Gale 2025. bit će Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams i Anna Wintour, dok će počasni predsjedatelj biti LeBron James. U čast nadolazeće Met Gale, prisjećamo se najljepših i najglamuroznijih haljina - od zlatne mini haljine Kate Moss by Marc Jacobs iz 2009., preko kraljevske haljine Cardi B by Moschino iz 2018., pa sve do prošlogodišnje teme Gilded Glamour.