Od Zendaye do Gigi Hadid: Najsjajniji modni trenuci na ovogodišnjoj Met Gali

Jennie je zablistala u elegantnom izdanju Chanela, koje je na profinjen način interpretiralo temu večeri "tailored for you". Nosila je crni kombinezon bez naramenica, izrađen od luksuzne kože i satena, ukrašen bisernim gumbima. Look je upotpunila s dva niza bisera i kultnom bijelom kamelijom – ikonskim Chanel detaljem.