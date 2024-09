Najbolje street style kombinacije s Tjedna mode u New Yorku

ULIČNA MODA

Prije nekoliko dana je završio Tjedan mode u New Yorku na kojem su brojni svjetski poznati dizajneri predstavili svoje raskošne kolekcije za proljeće i ljeto 2025. I ovoga puta u prvim redovima revija luksuznih modnih kuća sjedile su mnoge zvijezde, poput Rihanne i Camile Cabello. No, mode nije nedostajalo ni na njujorškim ulicama gdje su brojne stylish Njujorčanke i influencerice prošetale u itekako zanimljivim outfitima. Ulična moda priča je za sebe, a street style kombinacije na ulicama svjetske metropole uoči Tjedna mode bile su sve samo ne dosadne. One najzanimljivije lookove izdvajamo u našoj galeriji.