Najbizarniji Met Gala outfiti: Od klavira na leđima do zmijskog uzorka

MODA BEZ GRANICA

Najglamuroznija večer u svijetu mode, Met Gala 2025, održana je 5. svibnja na slavnim stepenicama Muzeja umjetnosti Metropolitan u New Yorku. Ovogodišnja tema “Superfine: Tailoring Black Style”, slavila je crnačku modu, kulturu i kreativnost, s posebnim naglaskom na Black dandyizam – stil koji spaja eleganciju, ponos i snažan identitet kroz besprijekorno krojenu odjeću. Dress code večeri bio je “Tailored for You”, potičući uzvanike da kroz osobni stil reinterpretiraju bogatu crnačku modnu ostavštinu. Crveni tepih zasjao je kombinacijom vrhunskih krojeva i ekstravagantnih vizija, no posebnu su pažnju ukrale najupečatljivije i najbizarnije kreacije večeri, među kojima se istaknula i Kim Kardashian.