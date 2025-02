Žene iz obitelji Trump odijevaju se kao dame sa europskih kraljevskih dvora

AMERIČKA ARISTOKRACIJA

Kate Middleton već je dugo omiljena inspiracija za ljubitelje mode diljem svijeta. Mnogi obožavaju njezin prepoznatljiv stil i odjeću koju bira poput šik tartana, elegantnih točkica, besprijekorno krojenih kaputa i blistavih večernjih haljina. No, čini se, njezina kraljevska garderoba i drugih kraljevskih obitelji izaziva interes obitelji Trump. Od njezinog tamnozelenog Dior odijela za inauguraciju, do haljine od tkanine s aplikacijama iz Jenny Peckham kolekcije, Ivanka Trump vrlo se slično, čak ponekad isto odijeva. No, čini se da Ivanka nije jedina koja slijedi kraljevske modne uzore, jer i prva dama Melania Trump, također voli stil princeze Kate, ali i ostalih europskih kraljica i princeza.