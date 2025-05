Za njih su godine stale: 10 francuskih glumica koje pokazuju da ljepota ne blijedi

FRANCUSKINJE ZNAJU

Filmski festival u Cannesu, najprestižniji svjetski filmski događaj, nije samo platforma za slavljenje sedme umjetnosti, već i prilika za slavljenje ljepote i talenata. Ovogodišnje izdanje počinje danas, a traje sve do 24. svibnja. Juliette Binoche naslijedit će Gretu Gerwig kao predsjednica žirija 2025. godine, što će biti drugi put u povijesti festivala da žena predsjeda žirijem dvije godine zaredom. Svake godine, oči svijeta uprte su u Azurnu obalu, a posebno mjesto u tom glamuroznom spektaklu zauzimaju francuske glumice. One su sinonim za ljepotu, sofisticiranost i prestiž, a njihova pojava na crvenom tepihu uvijek oduzima dah. U galeriji izdvajamo neke od najljepših i najboljih francuskih glumica koje su obilježile europsku i svjetsku kinematografiju i krasile naslovnice poznatih magazina. One znaju kako graciozno starjeti, i kako fantastično izgledati na crvenom tepihu.