Milanske ulice diktiraju trendove: Heklane haljine, štikle, srebrni sjaj i proljetne nijanse

U tijeku je Fashion Week u Milanu, koji traje od 24. veljače do 2. ožujka, a ulična moda ponovno je pokazala koliko je važan i ravnopravan dio modne scene. Između revija modnih kuća Jil Sander, Fendi i Missoni, gradske su ulice postale pozornica raznolikih, osobnih i kreativnih stilskih izričaja.

Trend sezone posebno naglašava heklane komade - od dugih, slojevitih modela do elegantnih midi i mini varijanti koje unose teksturu i sofisticiranost u jesensko-zimske kombinacije. Srebrni komadi, poput torbi i suknji metalik sjaja, donosili su suvremeni glamur, dok su nježne proljetne nijanse baby plave i svježe zelene razbijale paletu i unosile svježinu u street style izdanja.

Primjetan je bio i odmak od sportske estetike: tenisice su ustupile mjesto cipelama s potpeticom, od suptilnih modela do odvažnijih varijanti koje naglašavaju siluetu. Dugi šalovi, strukturirane torbe i predimenzionirani kaputi ostali su ključni komadi slojevitog odijevanja.

Kod Jil Sander dominirao je pročišćeni minimalizam, s naglaskom na čiste linije, neutralne tonove i precizno krojene komade. Za razliku od toga, Fendi pokazao je glamurozniji izraz - luksuzne teksture, upečatljivi modni dodaci i sofisticirani detalji koji su isticali prestiž brenda. Missoni je donio razigranost kroz prepoznatljive heklane komade, uzorke i bogatu paletu boja, potvrđujući da maksimalizam i kreativnost i dalje imaju snažno mjesto na milanskim ulicama.