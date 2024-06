Spriječi nered u kozmetičkoj torbici - najbolje multifunkcionalne palete

Tajna svježeg i lijepo odrađenog make up looka leži u kvalitetnim proizvodima. Čak i ako želiš postići takozvani "no make up make up", potrebno je nanijeti barem tri proizvoda. Puder, korektor, highlighter, ruž, sjenila i maskara, samo su neki od favorita koji se nalaze u našim kozmetičkim torbicama. Kada je riječ o sjenilima, puno je lakše kada imamo sve na jednom mjestu, točnije, u jednoj paleti. Po uzoru na to, poznati beauty brendovi stvorili su multifunkcionalne palete u kojima se nalazi nekoliko različitih proizvoda.

Osim što unose jednostavnost u svakodnevno nanošenje šminke, odličan su dodatak tvojoj kozmetičkoj torbici koju nosiš sa sobom na fakultet, posao i slično. Unutar multifunkionalnih paleta najčešće se nalaze kremasti i puderasti proizvodi koji stvaraju besprijekornu bazu za svaki look koji želiš postići.

Ovo su naši favoriti

Neovisno o tome kakvu šminku preferiraš, u nastavku ćeš pronaći savršenu kombinaciju proizvoda u njihovom najpraktičnijem izdanju.

Chanel, Les 4 rouges yeux et joues - 105,58 €

Jane Iredale, Great Shape Contour Kit - 60,00€

Patrick Ta Major Headlines Blush Palette - 61,00€

Charlotte Tilbury Pillow Talk Beautifying Face Palette - 74,95 €

Hourglass, Ambient Lighting Unlocked Palette - 418,00 €

Rimmel, Mini Power Palette - 10,09 €

Catrice, Sun Glow - 9,00€

The Balm, The Balmina - 29,91 €

Isadora, Face sculptor 3-in1 palette - 23,50€