Kako savršeno izvući eyeliner za svaku prigodu? Imamo nekoliko trikova

Sigurni smo da još od kad je izumljen tuš za oči, odnosno, eyeliner, traje potraga za jednostavnijim načinom njegovog preciznog nanošenja. I iskusnim šminkerima, koji na vanjskom rubu gornjeg kapka već godinama izvlače zavidno preciznu crticu, zna se dogoditi da ne uspijevaju postići ono što su naumili - oko nikako da poprimi "mačkasti" izgled, linija nikako da ispadne ravna. Čak i ako uspiješ izvući precizan tuš, gotovo ga je nemoguće u potpunosti uskladiti na lijevom i desnom oku. Ipak, uz malo strpljenja, mirnu ruku i puno prakse, možeš postići da tvoj make up izgleda besprijekorno.

Bez obzira na to da li se radi o dnevnoj ili večernjoj šminki, samo jedan potez četkice može rezultirati istinskim čudom. Za početak ćemo istaknuti osnovno pravilo nanošenja tuša, a to je da radiš na oba oka paralelno. Ako jedno dovedeš do savršenstva, teško da ćeš to uspjeti i na drugom oku. Dakle, nikada nemoj potpuno završiti jedno oko, pa prijeći na drugo, već šminkaj malo jedno, malo drugo, sve dok ne budu jednaka. Ukoliko želiš nanijeti i sjenilo za oči, definitivno ga nanesi prije tuša. Mnogo je jednostavnih trikova i metoda za nanošenje tuša za oči, a mi ćemo izdvojiti nekoliko najpopularnijih - od "mačkastih" očiju, pa sve do izblendanog tuša.

Klasični tuš

Započnimo od osnove. Bilo bi najbolje da prvo savladaš nanošenje klasičnog tuša u samo nekoliko koraka. Na internetu postoji brdo turtorijala koji ti mogu pomoći, a mi ostavljamo dva koja su nama uistinu pomogla da se ispraksiramo!

Mačkaste oči

Mačkaste oči jedan su od naših omiljenih načina nanošenja tuša, budući da na svakom obliku oka izgleda efektno i elegantno. Možeš ga obogatiti oštrijom krivuljom ili čak dodati malo boje oko njega – tuš za oči ne mora biti isključivo crn ili smeđ, možeš se malo poigrati sa ljubičastom, plavom ili rozom bojom. Trik koji volimo je koristiti maskaru, tuš i sjenilo iste boje kako bi se boja očiju uistinu istakla. Možda ne znaš što zapravo znači trik pod nazivom drope eye, pa da objasnimo: ukratko, to bi značilo nanijeti tuš do pola donjeg kapka i u unutarnjem kutu oka. Možeš se poslužiti selotejpom kako bi bila maksimalno precizna.

Debela linija

Još jedan način za nanošenje tuša za oči je iscrtavanje jako debele linije uz pomoć koje ćeš postići da ti trepavice izgledaju puno gušće i punije. Svi znamo da je Lady Gaga poznata po svom ludom i divljem makeup-u, a trik koji je izvela u spotu za pjesmu "Judas" je fenomenalan. Iako se većina djevojaka ne bi odvažila za ovakav look, uvjereni smo kako uz neku jednostavniju odjevnu kominaciju i svjetliji ruž može izgledati fenomenalno.

Izblendani tuš

Ako na jednostavan način želiš osvježiti tuš i postići što prirodniji izgled, to ćeš dobiti tako da ga jednostavno "zamrljaš". Naravno, to se može izvesti na vrlo elegantan i suptilan način. Nježno zamrljaj liniju tuša prema vanjskom ili donjem rubu oka i vidjet ćeš kako tvoje oči izgledaju drugačije. Još jedan odličan način je da se, umjesto tušem, poslužiš pigmentiranim sjenilom ili olovkom za oči koju ćeš izblendati tankim, preciznim kistićem. Ovaj look je pogodan za svaki dan, a možeš ga nositi i za posebne prigode ako ne preferiraš jaku šminku na očima.

Budi kreativna

Kada savladaš sve prethodne načine, vrijeme je da se malo odvažiš! Istina je da ovakvi lookvi zahtijevaju dosta prakse, ali ako te zanima šminkanje i kreativna si, potičemo te da uvježbaš izvući ovako zanimljiv i unikatan eyeliner!