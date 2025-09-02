VELIKI INTERVJU
Galerije
MODNI VREMEPLOV
Latino diva Salma Hayek slavi 59. rođendan, a svake godine sve je ljepša i ljepša
2. rujna 2025.
Salma Hayek, slavna meksičko-američka glumica i jedna od najkarizmatičnijih holivudskih zvijezda, već desetljećima očarava publiku svojim talentom, ljepotom i nepogrešivim stilom. Od filmskih uloga koje su je proslavile do pojavljivanja na crvenim tepisima, gdje uvijek iznova dokazuje da je prava modna ikona, Hayek je sinonim za eleganciju i samopouzdanje. Njezin stil kroz godine kreće se od odvažnih i glamuroznih kombinacija do profinjenih, klasičnih lookova koji naglašavaju njezinu ženstvenost.
U galeriji donosimo njezine najupečatljivije modne trenutke koji su obilježili karijeru i učvrstili status dive koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Najčitanije
NOVA EPIZODA
'Sjene prošlosti': Može li se Marta stvarno promijeniti? Hoće li iskreno pomoći Olgi?
BUDI FACA, DOĐI DO PLACA
PLAC MLJAC vraća se na Trešnjevku, zabava i noćni špeceraj u omiljenom kvartu
'IZGUBLJENI PAKETI'
Prvi put u Hrvatskoj: Zagreb dobiva dućan gdje se mogu kupiti tajanstveni paketi za samo 1,90 eura
Iz naše mreže