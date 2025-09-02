Latino diva Salma Hayek slavi 59. rođendan, a svake godine sve je ljepša i ljepša

Salma Hayek, slavna meksičko-američka glumica i jedna od najkarizmatičnijih holivudskih zvijezda, već desetljećima očarava publiku svojim talentom, ljepotom i nepogrešivim stilom. Od filmskih uloga koje su je proslavile do pojavljivanja na crvenim tepisima, gdje uvijek iznova dokazuje da je prava modna ikona, Hayek je sinonim za eleganciju i samopouzdanje. Njezin stil kroz godine kreće se od odvažnih i glamuroznih kombinacija do profinjenih, klasičnih lookova koji naglašavaju njezinu ženstvenost.

U galeriji donosimo njezine najupečatljivije modne trenutke koji su obilježili karijeru i učvrstili status dive koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.