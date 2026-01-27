Labradori koji su osvojili srca: 40 najslađih četveronožnih prijatelja naših čitatelja

Labradori su oduvijek poznati po svom blagom i prijateljskom karakteru, a fotografije čitatelja portala Net.hr to potvrđuju iz prve ruke. U galeriji se nalaze psi svih uzrasta i boja - od razigranih štenaca do mudrih, starijih labradora koji su već postali pravi članovi obitelji.

Neki se igraju s omiljenim igračkama, drugi spremno poziraju u kaputićima, a ima i onih koji su se udružili s mačkama. Poseban dio galerije čine i fotografije na snijegu - labradori u bijelom okruženju izgledaju kao da su rođeni za zimske radosti i bezbrižno trčanje kroz pahulje.

Sve ove slike imaju jednu zajedničku poruku: labradori nisu samo psi - oni su prijatelji, terapeuti, razigrani partneri u šetnjama i izvor bezuvjetne ljubavi. Njihov pogled, mahanje repom i onaj “sretni” izraz na licu uvijek nas podsjeti da su male stvari u životu često i najvažnije. Hvala svima koji su podijelili svoje fotografije i omogućili da kroz ovu galeriju osjetimo koliko radosti ovi psi unose u naše domove.