Kakve ljepotice! Orhideje naših čitateljica su nas očarale, a jedna nas je nasmijala

Orhideje su i dalje jedna od omiljenijih biljaka u domovima, a na našoj Facebook stranici Žena.hr čitateljice su podijelile svoje prekrasne primjerke. Iz njihovih fotografija odabrali smo 40 najljepših, od klasičnih bijelih i nježno ružičastih, preko žutih i narančastih do onih s upečatljivim kombinacijama boja. Svaka orhideja ima svoju priču i svaka je poseban ukras, a ono što se odmah primijeti jest koliko različitih nijansi i oblika ova biljka može imati - baš kao da svaka ponosna vlasnica unosi dio sebe u njezin izgled. Orhideje nisu biljke koje cvjetaju same od sebe, zahtijevaju pažnju, redovito zalijevanje, odgovarajuću svjetlost i povremeno prihranjivanje, a upravo se trud koji se uloži u njih često vrati u obliku dugog cvjetanja i zdravih listova.

I dok su sve orhideje lijepe, jedna je fotografija posebno istaknula našu pažnju. Riječ je o orhideji izrađenoj od Lego kockica, koja je, osim što izgleda iznimno kreativno, i potpuno 'cat proof'. Za sve koji imaju mačku, ova ideja je savršen spas jer nema straha od srušenih teglica i slomljenih cvjetova. Lego orhideja pokazuje da ljepota može biti i praktična, ali i da kreativnost u domu ponekad donosi najbolje rješenje.

Orhideje čitateljica Žena.hr dokaz su da ova biljka nije samo dekoracija, već dio života i estetike. Ako i vi imate svoju orhideju bilo pravu ili unikatnu verziju poput Lego kreacije - pošaljite nam fotografiju, jer najljepše priče nastaju kad ih dijelimo.