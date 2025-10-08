Jennifer Lopez posljednjih dana blista u svakom modnom izdanju, je li za to zaslužan susret s bivšim mužem?

Jennifer Lopez promovira svoj mjuzikl Kiss of the Spider Woman, u kojem igra glavnu ulogu, dok je izvršni producent bivši muže Jennifer Lopez - Ben Affleck. Njegova produkcijska tvrtka, Artists Equity, jedna je od tvrtki koje stoje iza filma, a Affleck je bio taj koji je potaknuo J.Lo da prihvati ulogu. Zajedno su se pojavili na premijeri u New Yorku, a čini se da je njihov susret probudio stare simpatije.

Osim svojih glazbenih i glumačkih uspjeha, Jennifer se u zadnje vrijeme ističe i svojim modnim odabirima na crvenom tepihu i izvan njega. Iako je poznata po klasičnom, ali i urbanom stilu, u zadnje vrijeme sklona je bojama i neobičnim krojevima.