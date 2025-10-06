I zvijezdama je dosadila crna: Savršeni bijeli outfiti na pariškom Tjednu mode
OD CHARLIZE DO KYLIE

I zvijezdama je dosadila crna: Savršeni bijeli outfiti na pariškom Tjednu mode

6. listopada 2025.

Na pariškom Tjednu mode crna je pala u drugi plan, a bijela je postala glavna inspiracija. Odjevene u minimalističke, ali upečatljive kreacije, zvijezde su dokazale da bijela nije rezervirana samo za vjenčanja i ljeto, već je idealan izbor za svečane trenutke i događaje. Posebno su se istaknuli elegantni kompleti, odijela i odvažni krojevi u ovoj bezvremenskoj boji. Olivia Wilde, Charlize Theron, Meghan Markle i Kylie Jenner samo su neke od poznatih osoba koje su se na revijama svjetski poznatih dizajnera pojavile u bijelim kreacijama.

