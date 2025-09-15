Emmy 2025.: Ovo su najveći modni promašaji s crvenog tepiha

Najveća imena okupila su se na 77. dodjeli nagrada Emmy u Los Angelesu, donoseći glamur i sjaj na crveni tepih. Kao i svake godine, bila je to večer posvećena slavlju televizijskih postignuća, ali i prilika da najveće zvijezde pokažu svoja najglamuroznija modna izdanja. No, osim glamuroznih izdanja, neki se svojim modnim odabirima nisu proslavili. U galeriji smo izdvojili najlošija izdanja sa crvenog tepiha.