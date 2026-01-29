Čitateljice podijelile fotografije preslatkih mačaka ‘na dužnosti’

Na našu Facebook stranicu stigle su predivne fotografije mačaka čitateljica portala Žena.hr. Željeli smo vidjeti vaše znatiželjne ljubmice kako čekaju na prozoru - svaka od njih ima svoju priču.

Bilo je mačaka svih vrsta - crnih, riđih, bijelih, dugodlakih... Neke izgledaju kao da se dosađuju, dok druge budno prate svaki pokret na ulici, kao da im ništa ne može promaknuti. Upravo ta raznolikost je posebno zanimljiva: iako sve u sličnim pozama, svaka mačka na svoj način promatra svijet. Kad mačka sjedne uz prozor, to nije samo zato što nešto čeka. Ona promatra ptice, prolaznike, lišće na vjetru i time nam pokazuje svoju prisutnost i brigu. Neke čekaju da se vratimo s posla, druge kao da čuvaju kuću, a neke jednostavno “razmišljaju”. U tim trenucima, kada ih gledamo kako stoje mirno i dostojanstveno, osjećamo se smireno. Kao da nam poručuju: “Tu sam. Sve je pod kontrolom.”

Hvala vam što ste podijelile ove trenutke. Vaše mačke nas podsjećaju na to da je ponekad dovoljno samo biti prisutan - i da su ljubav i sigurnost često u najjednostavnijim ritualima.