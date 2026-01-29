Čitateljice podijelile fotografije preslatkih mačaka ‘na dužnosti’
Zeljka Petrovic-Juric/Facebook
1 / 32
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Galerije
POGLEDAJTE GALERIJU

Čitateljice podijelile fotografije preslatkih mačaka ‘na dužnosti’

Žena.hr
29. siječnja 2026.

Na našu Facebook stranicu stigle su predivne fotografije mačaka čitateljica portala Žena.hr. Željeli smo vidjeti vaše znatiželjne ljubmice kako čekaju na prozoru - svaka od njih ima svoju priču.

Bilo je mačaka svih vrsta - crnih, riđih, bijelih, dugodlakih... Neke izgledaju kao da se dosađuju, dok druge budno prate svaki pokret na ulici, kao da im ništa ne može promaknuti. Upravo ta raznolikost je posebno zanimljiva: iako sve u sličnim pozama, svaka mačka na svoj način promatra svijet. Kad mačka sjedne uz prozor, to nije samo zato što nešto čeka. Ona promatra ptice, prolaznike, lišće na vjetru i time nam pokazuje svoju prisutnost i brigu. Neke čekaju da se vratimo s posla, druge kao da čuvaju kuću, a neke jednostavno “razmišljaju”. U tim trenucima, kada ih gledamo kako stoje mirno i dostojanstveno, osjećamo se smireno. Kao da nam poručuju: “Tu sam. Sve je pod kontrolom.”

Hvala vam što ste podijelile ove trenutke. Vaše mačke nas podsjećaju na to da je ponekad dovoljno samo biti prisutan - i da su ljubav i sigurnost često u najjednostavnijim ritualima.

Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx