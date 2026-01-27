Život u Dubaiju Gospodina Savršenog Petra: 'Provodi su nevjerojatni, ali ovo ne možeš...'

Iako je u sve početku trebalo biti privremeno, Petar je u Dubaiju ostao dvije godine te priznaje da ga je grad u potpunosti osvojio

Grad koji nikad ne spava, koji izgleda kao scena iz futurističkog filma i koji te, kako kaže Gospodin Savršeni, stalno gura naprijed, posljednje dvije godine bio je Petrov dom.

„Hrana je u Dubaiju fenomenalna. Provodi su nevjerojatni, a ako želiš nekoga upoznati, odeš na neki event“, govori Petar koji je u Dubai prvi put došao u listopadu 2023., kada je dobio poslovnu ponudu na tri mjeseca. Iako je u sve početku trebalo biti privremeno, ostao je dvije godine, priznajući da ga je gradu u potpunosti osvojio.

RTL

„Dubai mi izgleda kao neki cyberpunk, živahan je, a opet, sigurnost je na prvome mjestu. Nigdje kao da nema policije ni kontrole, ali ako se nešto dogodi, odmah se stvore. Nitko ne priča previše o politici, jednostavno imaš svoj život i radiš na tome“, kaže.

RTL

I prije Dubaija, Petrov je život bio obilježen čestim selidbama i međunarodnim adresama. U Milanu je proveo šest godina, a zbog posla često je putovao Europom, Srednjom i Južnom Amerikom te Azijom. „Živio sam posvuda, stalno sam putovao zbog snimanja, a nakon toga pružila mi se prilika za Dubai, gdje sam i ostao“, kaže.

RTL

„Najviše me fasciniralo to što su usred pustinje izgradili nešto tako nevjerojatno. Ogromne zgrade, shopping mallovi, ta ogromna fontana... Gostoljubivost je na visokom nivou, baš kao i sigurnost. Život u Dubaiju je jako zanimljiv, ali i jako skup“, objašnjava.

Ali iza sjaja i luksuza, Dubai skriva drukčiji ritam života i pravila kojima se treba prilagoditi. „U Europi možeš prošetati i izaći gdje god hoćeš dok u Dubaiju ne možeš - prevelik je i jedina mjesta gdje se možeš šetati najčešće su shopping centri“, kaže Petar kojemu to najviše smeta zato što jako voli istraživati gradove.

RTL

Ipak, drukčiji ritam života prihvatio je bez većih poteškoća. „Nije mi trebalo puno vremena, navikao sam se mijenjati mjesta pa se lako prilagodim gdje god odem“, kaže Petar i otkriva da su ljudi ondje zatvoreniji kada je riječ o emocijama. „Možda zato što je život tamo jako brz pa je i teško naći osobu baš za sebe“, objašnjava, ali i dodaje da je prijatelje ipak brzo stekao.

Hoće li Gospodin Savršeni Petar uskoro zbog ljubavi promijeniti adresu - ne propustite pratiti u novim epizodama 'Gospodina Savršenog' već sada na platformi Voyo ili od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati na RTL-u.