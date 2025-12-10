403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'LJUBAV JE NA SELU'

Zbog konkurencije će nekima pasti tlak, a Đurđa sprema dramu i želi iz showa: 'Ne želim varalice gledati'

Žena.hr
10. prosinca 2025.
Zbog konkurencije će nekima pasti tlak, a Đurđa sprema dramu i želi iz showa: 'Ne želim varalice gledati'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Večeras od 21.25 sati na RTL-u slijedi još jedna uzbudljiva epizoda 'Ljubav je na selu', puna obrata i emocija

Vrijeme je da Robert novu gošću Sanju dovede kući Ankici i Rivi, a dolazak će ih ostaviti u potpunom šoku.

„Pao mi je tlak, nije mi dobro“, poručit će jedna od njih, a i optužbe i kritike na račun nastavit će se i iduće jutro.

U Baranji Josip Đ. uživa u Mayinu društvu i želi je bolje upoznati, dok Ksenija ne može sakriti ljubomorne iskrice. „Nekako si živnuo“, podbost će ga.

Tomislava čeka prvo izbacivanje, no to mu neće biti prevelik problem jer ideju o tome tko napušta imanje već ima: „Neke su mi se zamjerile i vrijeme je da jedna ode doma!“

Josip E. želi provjeriti koja bi se njegova dama najbolje mogla prilagoditi životu uz more, a Dejanovo iznenađenje za djevojke ponovno neće proći bez zamjeranja i trzavica.

Zbog konkurencije će nekima pasti tlak, a Đurđa sprema dramu i želi iz showa: 'Ne želim varalice gledati'
RTL

„Danima se poigrava s mojim osjećajima“, poručit će jedna njegova odabranica.

Željko svoje dame vodi na more, no ono što je trebalo biti opušten odmor u Baškoj, pretvorit će se u pravu dramu koja će završiti iznenadnim Đurđinim zahtjevom.

„Kažem, što je ovo? Ne želim varalice gledati“, poručit će i pakirati svoje stvari.

Što se dogodilo i je li ju Željko uspio odgovoriti od odlaska, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Pročitajte još o:
Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'LJUBAV JE NA SELU'
Zbog konkurencije će nekima pasti tlak, a Đurđa sprema dramu i želi iz showa: 'Ne želim varalice gledati'