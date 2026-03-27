Zagrebački tjedan 'Večere za 5' za kraj seli na more, kuhat će Maciej: 'Kuhanje mi je poput meditacije'
Zagrebački tjedan 'Večere za 5', koji nije prošao bez manjih trzavica među nekima od kandidata, privodi se kraju. Posljednji ovotjedni domaćin, Poljak Maciej, za ekipu će kuhati u Mošćenicama. Od prvog trenutka kad je došao u Mošćenice bio je potpuno oduševljen i znao da želi živjeti upravo tamo.
„Hrvatska je sad više moj dom nego Poljska i ja želim ovdje ostati do kraja života“, kaže današnji domaćin. Supruga i kći još uvijek žive u Poljskoj jer mu tamo kći dovršava školu, ali čim završi školu pridružit će se Macieju u Mošćenicama.
Današnji domaćin radi od svoje 16. godine, uspješan je poduzetnik i suvlasnik ortopedske kliike u Poljskoj. U slobodno vrijeme rado svira, bavi se glazbom, uživa u Mošćenicama, a voli i kuhati.
„Kad imam loš dan i ne osjećam se dobro jako volim kuhati jer je meni to ritual opuštanja i poput meditacije“, kaže domaćin i dodaje: „Kuhanje je za mene uvijek improvizacija i danas ću pripremati nešto prvi put“.
Svojim gostima pripremit će predjelo naziva 'Still alive', glavno jelo 'Krava okupana u istarskom teranu' i desert 'Mlijeko i med'.
