Zagrebački tjedan 'Večere za 5' otvorit će umirovljenica Ines: 'Nitko se još nije otrovao od moje hrane'

Prvi dan zagrebačkog tjedna kuhat će umirovljenica Ines Rodin Pereza, 75-godišnja supruga, majka i baka, koja najviše voli provoditi vrijeme na svojoj vikendici u Dragonošcu, gdje s veseljem radi u vrtu u kojem uzgaja razno voće i povrće, a nada se otvoriti i svoj OPG

Ines radi sve poslove koje podrazumijeva održavanje vikendice, ali priznaje i da nekad samo ljenčari i uživa. Kreativna je i voli šivati, izrađivati čipku, a uživa i u pisanje ljubavne poezije, ali i dječjih priča.

„Ja kad hoću ja mogu fino jelo napravili, ali kad mi se ne da onda sve nešto zbrda zdola, ali sve je jestivo, nitko se još nije otrovao od moje hrane“, iskreno priznaje današnja domaćica, koja najviše voli pripremati jednostavna, a ukusna jela koja su gotova za pola sata.

„Danas bih volio doći kod osobe s iskustvom u pripremi hrane, imam osjećaj da će biti tradicionalni meni i seoska atmosfera“, kaže Mario.

Današnja domaćica svojim gostima pripremit će predjelo naziva 'Riblja tajna', glavno jelo 'Beč u Dragonošcu' te desert 'Čarolija iz pećnice'.

Gledajući sastojke predjela, pomalo skeptična Danira kaže: „Probat ćemo, dajem priliku svemu.“ Danira za svoje sudjelovanje u showu kaže: „Imam taj pobjednički duh i nadam se dobroj zabavi, ali i pobjedi.“

