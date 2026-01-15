Vodič kroz Europsko prvenstvo u rukometu: Evo kada i gdje možeš gledati utakmice

Ne propustite uzbudljive utakmice Europskog prvenstva za rukometaše te prvu utakmicu naše reprezentacije u susretu protiv Gruzije - na RTL-u 17. siječnja od 18 sati

Danas počinje Europsko prvenstvo u rukometu, a hrvatska reprezentacija u turnir ulazi s velikim ambicijama i dodatnim motivom nakon osvojenog svjetskog srebra prošle godine. RTL, kanal RTL 2 i platforma Voyo gledateljima donose više od pedeset uzbudljivih utakmica prvenstva.

Spektakularno EP u rukometu počinje danas, a RTL-ova ekipa spremna je za još jedan rukometni siječanj. Gledatelji danas mogu uživati u utakmicama skupine A na kanalu RTL2. U 17.50 snage će odmjeriti Španjolska i Srbija te Njemačka i Austrija od 20.20 sati. Uz to, pretplatnici Voyo platforme mogu uživati susretu Francuske i Češke u 18 sati te Norveške i Ukrajine od 20.30.

Reporterka Ines Goda Forjan, koja će i ove godine donositi prve, ekskluzivne informacije i reakcije hrvatske reprezentacije prisjetila se posebnih trenutaka nakon osvajanja svjetskog srebra, koji su dodatna motivacija i ovoj generaciji igrača: „Teško mi je izdvojiti jedan trenutak, ali zauvijek ću pamtiti povratak u Hrvatsku. Vojni avioni Rafali u pratnji zrakoplova u kojem smo bili s reprezentacijom, torta u zraku, pjesma, doček u centru Zagreba na prepunom Trgu bana Jelačića, a zatim slavlje u krugu reprezentacije uz klapu - to su trenuci koji ostaju za cijeli život.“

Uz navijače će biti reporterka Maja Oštro Flis, koja će gledateljima u domove donijeti dašak atmosfere s tribina.

Uredniku sporta Marku Vargeku u emisiji uoči utakmica hrvatske reprezentacije 'Vrijeme je za rukomet' pridružit će se Igor Vori i Mirza Džomba - ekipa koja je tijekom prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva dokazala da je jednako stručna koliko i zabavna. Dugogodišnjem RTL-ovom komentatoru Filipu Brkiću u komentatorskoj kabini pridružit će se Vlado Šola. Ovaj dobro uhodani komentatorski par prvi puta je surađivao još davne 2009. godine. Bivši reprezentativci i danas sportski komentatori, Mirza Džomba, Igor Vori i Vlado Šola, složni su u jednom - Hrvatska ima potencijal za veliki rezultat, ali ključ će biti zdravlje momčadi, forma i mentalna snaga.

Legendarni golman Vlado Šola ističe kako s velikim zanimanjem očekuje nastupe hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu: „Volio bih vidjeti kako će naša reprezentacija ove godine izgledati na Europskom prvenstvu, za razliku od prošle godine na Svjetskom. Tada smo igrali finale i nedostajao nam je još taj završni touch da osvojimo zlato. Nadam se da smo u ovih godinu dana napredovali i da bismo ovaj put mogli otići do samoga kraja.“

„Moramo biti strpljivi i prenijeti što je više moguće bodova u drugi krug. Gruzija ne bi trebala biti problem, Nizozemsku moramo ozbiljno shvatiti, a s domaćinom Švedskom bit će jako teško. Moram reći da je ova naša reprezentacija bitno drugačija od one prije godinu dana. Nema više Karačića, Duvnjaka i Pešića, a uvijek postoji opasnost od ozljeda pa onda treba vidjeti tko će biti na popisu. Iskustvo me naučilo da nemam velika očekivanja nikada, jer velika očekivanja vode do velikih razočaranja“, ističe, pak, Filip Brkić.

Mirza Džomba naglašava kako je pred reprezentacijama jedno od najneizvjesnijih prvenstava posljednjih godina: „Očekujem izuzetno izjednačeno prvenstvo. Ima puno reprezentacija koje su podjednake po kvaliteti - desetak momčadi koje su po snazi jako blizu. U takvim okolnostima puno će ovisiti o zdravlju igrača i trenutačnoj formi, pa je prognoze zaista teško davati,“ kaže Džomba i dodaje kako je za Hrvatsku reprezentaciju ključno da na prvenstvo dođe zdrava, kompletna i spremna koliko je moguće. Ipak, priznaje: „Očekivanja su uvijek velika. Ždrijeb je dobar i svi potajno priželjkujemo polufinale.“

Reprezentativci Hrvatske Europsko prvenstvo u skupini H u Malmöu počinju susretom protiv Gruzije, koja je outsider naše skupine, što našima daje priliku za dodatno uigravanje i osvajanje očekivanih i neophodnih bodova.

Podsjetimo, Hrvatska je na Eurima osvojila šest medalja: tri srebrne i tri brončane, na Svjetskim prvenstvima također šest; jednu zlatnu, četiri srebrne i jednu brončanu te tri medalje na olimpijskim igrama; dvije zlatne i jednu srebrnu. Europsko prvenstvo 2024. bilo je prvo veće natjecanje za Gruziju, kada nije prošla grupnu fazu, ali je senzacionalno pobijedila Bosnu i Hercegovinu. Osim Gruzije, Hrvatsku u skupini H očekuju susreti sa Švedskom i Nizozemskom.

Ne propustite uzbudljive utakmice Europskog prvenstva za rukometaše te prvu utakmicu naše reprezentacije u susretu protiv Gruzije - na RTL-u 17. siječnja od 18 sati!