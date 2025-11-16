Vivian Jenna Wilson: Odmetnuta kći Elona Muska u borbi za vlastiti identitet

Vivian je najpoznatija kao kći Elona Muska, no ona je mnogo više od toga: aktivistica, model u usponu i odlučna u tome da sama kuje svoju sreću

Vivian Jenna Wilson (21) ušla je u javni prostor kao kći Elona Muska, najbogatijeg čovjeka na svijetu, no Vivian je odlučno iskovala vlastiti put, javno se odrekavši oca i naslijeđa koje on predstavlja. Njezina priča je priča o samoodređenju, otporu i slobodi da se bude svoj, čak i kad ti je obitelj najmoćnija na svijetu.

Put do samootkrića i tranzicija

Vivian je rođena 15. travnja 2004. kao Xavier Alexander Musk, a odrasla je uz brata blizanca Griffina i trojicu mlađe braće. Njezini roditelji, Elon Musk i kanadska spisateljica Justine Wilson, razveli su se dok je bila dijete. Već u osnovnoj školi izjasnila se kao gej, a sa 16 godina, usred pandemije i osobnih kriza, objavila je na Instagramu: "Ja sam trans. Zamjenice ona/njezina."

Profimedia

"Nisam više mogla izdržati. Pubertet je uzimao maha i sve u mom životu se raspadalo", objasnila je kasnije za Teen Vogue. Njezina majka Justine pružila joj je punu podršku, no otac nije. Prema kalifornijskom zakonu, za početak hormonske terapije bila joj je potrebna suglasnost oba roditelja. Musk je na kraju pristao, no kasnije je tvrdio da je bio "prevaren".

Ubrzo nakon 18. rođendana, u lipnju 2022., Vivian je podnijela zakonski zahtjev za promjenu imena u Vivian Jenna Wilson, preuzevši majčino prezime, te za promjenu spola u dokumentima. U peticiji je navela kako ne želi biti povezana s biološkim ocem "ni na koji način, oblik ili formu".

Javno sučeljavanje s ocem

Taj je potez označio početak javnog razlaza. Elon Musk je u intervjuima opetovano koristio njezino staro ime i tvrdio da je njegovog sina "ubio 'woke mind virus'". U biografiji Waltera Isaacsona, Vivian je prikazana kao radikalna marksistica koja je povrijedila oca.

Vivian nije šutjela.

"Koliko znam, nisam mrtva", odgovorila je na društvenim mrežama, opisujući oca kao "patetično čovječje dijete" koje u "magli ketamina očajnički traži potvrdu od vojske incela". U rijetkim intervjuima opisala ga je kao "odsutnog i nasilnog", "hladnog, bezosjećajnog i narcisoidnog", tvrdeći da je ismijavao njezinu "ženstvenost i queer identitet" dok je odrastala. Optužila ga je i da je njezino začeće in vitro oplodnjom uz odabir spola bila "novčana transakcija" kako bi osigurao muškog nasljednika.

"Ne zanima me. Stvarno. Živcira me što me ljudi povezuju s njim", izjavila je, potvrdivši da je od njega financijski neovisna od 2020. godine.

Aktivizam i vlastita karijera

Unatoč želji za privatnošću, slava joj je donijela platformu koju koristi za aktivizam. Glasna je zagovornica trans prava, kritičarka nejednakosti u bogatstvu te politike Donalda Trumpa, zbog koje je razmišljala o napuštanju SAD-a.

"Kao trans žena, užasnuta sam mogućnošću gubitka pristupa zdravstvenoj skrbi", rekla je, ističući važnost rodno afirmativne skrbi za mentalno zdravlje mladih.

Njezina autentičnost privukla je pažnju modnog svijeta. Potpisala je ugovor s agencijom CAA, nosila reviju na Tjednu mode u New Yorku i pojavila se na naslovnici časopisa Teen Vogue. U lipnju 2025. ostvarila je svoj san i debitirala kao drag izvođačica Vivllainous na humanitarnom događaju u Los Angelesu. Iako je prekinula studij jezika u Tokiju, Vivian gradi vlastiti put, neopterećena očevim milijardama.

"Ljudi pretpostavljaju da imam puno novca. Nemam", izjavila je, dodavši kako ne želi biti superbogata.

Profimedia

Vivian danas živi svoj život pod vlastitim uvjetima. Njezina borba nije samo osobna, već je postala simbol otpora generacije koja odbija prihvatiti naslijeđene vrijednosti i umjesto toga bira vlastiti identitet i istinu.