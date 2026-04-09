Večeras je finale pete sezone 'Gospodina Savršenog': Četiri finalistice u borbi za posljednju ružu

Napetost raste dok Helena, Kaja, Monika i Anastasia priželjkuju posljednju Karlovu i Petrovu ružu.

„Danas je finale, dolazi velika odluka. Želim naći svoju srodnu dušu i nadam se da je to Karlo. Nadam se da ću ja dobiti tu zadnju ružu“, priznala je Helena.

Anastasia ističe da je u show došla otvorena za ljubav i da joj se upravo to i dogodilo. „Nadam se da će se Petar voditi srcem, da će pametno odabrati i da se neće kajati nakon toga“, otkriva.

RTL

RTL

Kaja smatra da prava pobjeda dolazi tek nakon završetka 'Gospodina Savršenog'. „Nisi iskreno pobijedio ako nakon showa ne nastaviš taj odnos. Nadam se da će danas dobro završiti za mene da mogu izaći sretna iz showa“, jasna je Kaja.

Monika, pak, vjeruje u povezanost koju je ostvarila u showu. „Osjećam tu neku sigurnost, ljubav i mir. Znam da sam ostvarila pravu konekciju ovdje, iskrenu i lijepu, i mislim da naše putovanje tek počinje“, misli Monika.

Na redu su posljednji spojevi ove sezone, a prve sa Savršenima odlaze Helena i Monika. Monika se na prošlom spoju prvi put poljubila s Petrom dok su Helena i Karlo ponovno razmijenili poljupce, a njihov povratak u vilu s nestrpljenjem su čekale Anastasia i Kaja.

„Bilo mi je lijepo u kući s Kajom, nije nam bilo dosadno, ali nikako nisam mogla zaspati sinoć“, priznala je Anastasia, a i Kaja nije mogla dočekati jutro. Obje su jedva čekale čuti kako su prošli spojevi njihovih suparnica.

„Nadam se da im je bilo lijepo, samo ne prelijepo“, rekla je Kaja, s čime se Anastasia složila. „Čekati cure je jako čudno, neprirodna je situacija“, dodala je.

RTL

RTL

Nakon povratka u vilu Helena je priznala da je večer s Karlom bila ispunjena razgovorima. „Noć je bila dobra. Puno smo pričali Karlo i ja, nismo puno spavali. Iskoristili smo to vrijeme. Nisam sretna što se vraćam u vilu, uopće se ne želim vratiti. Mogu ostati s Karlom i da idemo kući“, rekla je, dodajući kako joj je pomalo neugodno sada razgovarati s djevojkama.

Monika je također priznala da joj je bilo teško vratiti se u vilu. „Spoj je bio sve što sam htjela i više i jako je tužan osjećaj vratiti se“, rekla je, dodajući kako joj je bilo toliko lijepo da nije željela da večer završi. Dok je prepričavala detalje s druženja s Petrom, Anastasia je priznala da joj to nije bilo lako slušati, a napetost među djevojkama samo je rasla. Unatoč svemu, svaka od njih pokušava ostati svoja prije vlastitog posljednjeg spoja.

„Nemam očekivanja i nikad ne idem s planom. Provedemo što više vremena sami i to je to“, rekla je Anastasia, a Kaja samouvjereno zaključila: „Mislim da meni nije potrebna taktika. Bit ću takva kakva jesam otpočetka i to je dovoljno.“

Hoće li Petar i Karlo poslušati srce ili razum? I tko će dobiti posljednju ružu, a tko napustiti show slomljenog srca? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.