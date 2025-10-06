U isto vrijeme je i nervira i intrigira! Olga ne može prestati razmišljati o novom liječniku Andriji Severu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Rimac postaje svjestan da Došenovi ozbiljno muljaju pa im zaprijeti. No Karlo i Miro imaju plan kako ga se riješiti.

Tomo se konačno uspio dokazati na poslovnom planu, a suradnja s Borisom donosi mu uspjeh o kojem već dugo sanja.

Šimun se nada da će se uspjeti zbližiti s Olgom, no nju sve više intrigira liječnik Andrija Sever. Nakon što ga ponovno oštro napadne tijekom Danijelova liječničkog pregleda, Ines je uvjerava kako nije ono za što ga smatra.

„Nemam pojma što taj tip pokušava dokazati, ali sigurno znam da ne može biti normalan!“ ljutita je Olga.

„Mislim da pretjeruješ, znam ga godinama! Stvarno je OK, ima smisla za humor, za pravdu – pa, u tom smislu me podsjeća na tebe! Jesi ga uopće slušala što priča?“ nastavlja Ines.

Olga se odluči na radikalan potez, a o čemu je riječ, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti'. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.