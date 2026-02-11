403 Forbidden

'GOSPODIN SAVRŠENI'

Tko će komu podmetnuti nogu? Grupni spoj na sportskom terenu otkrit će tko je spreman na sve: 'On je moj najbolji trofej!'

Žena.hr
11. veljače 2026.
Tko će komu podmetnuti nogu? Grupni spoj na sportskom terenu otkrit će tko je spreman na sve: 'On je moj najbolji trofej!'
Što se događalo na sportskom terenu, a što tijekom nešto intimnijih spojeva, pokazat će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', večeras od 21.15 sati na RTL-u

Jutro nakon svog spoja s Karlom, Iva će djevojkama prepričavati kako im je bilo. Istina ili preuveličavanje – cijela vila bit će podijeljenog mišljenja.

„Voli da se diže prašina“, smatra dio cura, a Nuša otkriva u kojoj bi situaciji odbila Karlov poljubac.

U vilu stiže novo pismo i lopta za ragbi! Djevojkama je sve jasno – slijedi sportski sraz na grupnim spojevima. No nisu svi oduševljeni – dio dama želi Savršene samo za sebe i ne sviđa im se fizička aktivnost koja ih očekuje.

No ono što se mnogim djevojkama isprva nije svidjelo, pretvorit će se u pravo oduševljenje u kojem su pojedine kandidatkinje spoznale svoje nove talente.

Tko će komu podmetnuti nogu? Grupni spoj na sportskom terenu otkrit će tko je spreman na sve: 'On je moj najbolji trofej!'
„Borim se do kraja“, poručuje jedna od djevojaka, dok će se druga iznenaditi vlastitom snagom i hrabrošću. Kaos, oduzete lopte, borba prsa o prsa, podmetnute noge i trud da se impresioniraju Karlo i Petar vode do pobjede samo jednog tima.

A trud će se najspretnijima itekako isplatiti – neke od njih čeka spoj jedan na jedan, kao i moguće osvajanje novih ruža.

„Dobila sam najbolji trofej - njega“, poručuje djevojka koja je ostavila srce na terenu i pokazala da ne mari za konkurenciju.

Tijekom spojeva jedan na jedan, razgovori postaju dublji, otvaraju se teme obitelji, gubitaka, ljubomore i povjerenja. Emocije će iznenaditi i one najčvršće, a zagrljaji govore više od riječi.

No unatoč zbližavanju, neće svi sa spoja otići s ružom...

U isto vrijeme, u vili se miješaju ponos, razočaranje i nameću nova pitanja.

Što se događalo na sportskom terenu, a što tijekom nešto intimnijih spojeva, pokazat će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
