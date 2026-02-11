Modna stilistica savjetuje: Bliži se Valentinovo - kako (ne) odoljeti srcima!

U novoj kolumni Kao žena ženi stilistica Alma Premerl Zoko donosi ti savjete kako nositi uzorak srca, a da ne izgleda djetinjasto

Piješ kavu i pauzu koristiš za to da škicneš što je novo u ponudi tvojih omiljenih modnih brendova i što primjećuješ? Bilo kuda, srca svuda. Velika, mala, crvena, ružičasta, kao detalj na hlačama, haljinama, ukras na modnim detaljima poput torbica, obuće... Odoljeti ovom detalju ili ne? To što imaš koju godinu više i što si davno svoje total lookove počela graditi na jednostavnosti i eleganciji ne znači da se toga moraš zauvijek držati. Ubaci nove modne trendove u svoju klasiku, pokaži da si s modom na "ti" i da se na chic način možeš sprijateljiti s ovogodišnjim vjesnikom proljeća - srcem kao modnim detaljem. Kupi neko srdašce danas, odijeni ga na Valentinovo, ali nosi i onda kad je potpuno običan dan, a ti si spremna modom pokazati stilsku razigranost. Kako bi efekt bio WOW, savjetujem ti kao žena ženi kako ćeš ovaj detalj prilagoditi vlastitoj građi tijela te pomalo infantilnom detalju (koji nosi tvoja mlađa kćer) dati ozbiljnost.

Srce u funkciji građe tijela - to je osnovno pravilo usklađivanja ovog modnog detalja i vlastite siluete. Prije nego li popustiš i kupiš određeni odjevni predmet s ovim detaljem, pogledaj svoje tijelo. Koji je dio s najmanje volumena i što želiš i trebaš naglasiti? Odgovor na to pitanje je i mjesto gdje se trebaju pojaviti srca. Upravo na ovaj način ćeš dobiti odgovor na pitanja 'za koga li su ove hlače sa sitnim srcima' i 'zašto je ovo srce toliko veliko na majici?!'

Što sitnije, to ozbiljnije

Kao i cvijeće, tako su i srca dio klasičnog printa na tkanini pa prilikom odabira odjeće znaj da su sitna srca zapravo stilistički raster koji se savršeno uklapa u klasiku. Dakle, lijepa viskozna bluza sa sitnim srcima nalikuje točkastom uzorku (tek kad ti netko priđe bliže primjećuje da su to srca) koji je pravo osvježenje ispod klasičnog odijela. Ovakva kombinacija daje vrckavost total looku, ali i pomaže u prekrivanju nedostataka građe tijela. Što su srca sitnija, kombinacija s podlogom je ozbiljnija, a takav print veći prijatelj građe tijela.

Kontrastni print je trend koji ćemo nositi ovog proljeća kad će podloge biti neutralne, a sve ono što je printano poticaj je za daljnja kombiniranja. Nosiš li trendove, igraš se modnim komadima i gradiš vlastiti stil od neobičnih komada, kupi haljinu, bluzu ili jednostavnu majicu na kojoj dominira kontrast: bijela majica - crvena srca, ružičasta haljina - crvena srca!

Kako nositi velika srca?

Koliko velikih srca nositi? Kao žena ženi ti savjetujem da odgovor na ovo pitanje prepustiš vlastitom tijelu. Dakle, sitna srca su neutralna priča i pristaju svima, srednje velika srca se trebaju nalaziti na dijelovima tijela koja treba naglasiti te na taj način maknuti fokus s onoga što prekrivaš. Evo i primjera - imaš li uska ramena, manja prsa i široke bokove i bedra, odjeni tamne trapez traperice visokog struka koje ćeš kombinirati s lepršavom bluzom sa srednje velikim srcima ili klasičnom majicom i vesticom s ovim printom. Na taj način stavljaš fokus na uži dio tijela, sakrivaš najširi, a u totalu izgledaš odlično. Dobiješ li komentar da se vidi da si smršavjela, sjeti se ovih savjeta! A što je s velikim srcem? Što je veće srce, posebno dodano na drugi print poput pruga ili animala, pomaže u dodatnoj korekciji tijela. Primjerice, ne pristaju ti pruge, animal je predominantan, ali linije srca koje pokrivaju cijelu majicu savršeno korigiraju nesavršeno. Ne vjeruješ mi? Probaj istu prugastu majicu sa i bez srca - efekt je nevjerojatan.

Kad srcu kažeš da na drugačiji način, onda ćeš i dalje ostati pri svom da srca nose djevojčice! A ti - ženo, majko, kraljice, ovaj detalj implementiraj u nove chic modne detalje kao što su remen, torbica ili balerinke. Svi ti detalji mogu biti upotpunjeni detaljem srca (kopča, aplikacija, ukras na balerinkama) koji će otkriti tvoju modno razigranost, ali neće narušiti skladnost i ozbiljnost tvog odijevanja.

Ovu modnu lekciju sam dala, a iduće srijede idemo ozbiljnije. Kao žena ženi donosim ti savjete kako zablistati ako si ovih dana prihvatila poziv biti kuma. Znaš li da kuma na krštenju i kuma na vjenčanju trebaju imati potpuno drugačiji modni stil? Pojasnit ću ti sve uskoro!

