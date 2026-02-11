403 Forbidden

Fun
'GOSPODIN SAVRŠENI'

Žena.hr
11. veljače 2026.
Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'
Stižu nova pisma i počinju grupni spojevi - morska pustolovina i adrenalinska vožnja bude romantiku, ali i ljubomoru

Nakon burne ceremonije ruža, dojmovi se još nisu slegli, a u vili ponovno dolazi do razmirica. Jedne djevojke likuju, druge komentiraju tko je „preglasan“, a tko „zmijurina“ dok treće tvrde da je sve što se dogodilo - igra ega.

Stižu nova pisma i počinju grupni spojevi - morska pustolovina i adrenalinska vožnja bude romantiku, ali i ljubomoru. Dok jedne uživaju, druge ne skrivaju nervozu i otvoreno traže više pažnje.

A onda - šok! Na oba spoja dogodit će se nešto neočekivano. Jedna kandidatkinja poručuje: „Od mene neće dobiti nimalo blag tretman. Novi sukob u kući je upravo otvoren.“

Zašto će djevojke ostati bez riječi - doznajte u 12. epizodi 'Gospodina Savršenog' dostupnoj od ponoći na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
