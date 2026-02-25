403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'GOSPODIN SAVRŠENI'

Tko će igrati na sigurno, a tko je spreman napraviti sve u ime ljubavi?

Žena.hr
25. veljače 2026.
Tko će igrati na sigurno, a tko je spreman napraviti sve u ime ljubavi?
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Jedna kandidatkinja ima osmijeh na licu jer ona je ušetala sa svojom ružom, ali u vili ne vlada jednako raspoloženje

Prvi cocktail party i prva ceremonija ruža bez timova donose večer punu rizika, hrabrih odluka i neočekivanih obrata.

„Ovo će biti prvi cocktail party i ceremonija ruža na kojima ne vrijede timovi. To znači da na ceremoniji možete dobiti jednu ili dvije ruže. Na vama je hoćete li tu ružu prihvatiti i od koga“, rekao je voditelj i savjetovao djevojkama da dobro razmisle jer ako odbiju prvu ružu - pitanje je hoće li dobiti drugu.

Tko će igrati na sigurno, a tko je spreman napraviti sve u ime ljubavi?
RTL
Tko će igrati na sigurno, a tko je spreman napraviti sve u ime ljubavi?
RTL

Jedna kandidatkinja ima osmijeh na licu jer ona je ušetala sa svojom ružom, ali u vili ne vlada jednako raspoloženje. „Iskreno, nisam očekivala da će dobiti ružu, ali nisam ljubomorna jer nju ne gledam kao konkurenciju“, misli jedna djevojka.

Tko će igrati na sigurno, a tko je spreman napraviti sve u ime ljubavi?
RTL

Hoće li netko riskirati i odbiti ružu? Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' pogledajte odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

Tko će igrati na sigurno, a tko je spreman napraviti sve u ime ljubavi?
RTL

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'GOSPODIN SAVRŠENI'
Tko će igrati na sigurno, a tko je spreman napraviti sve u ime ljubavi?