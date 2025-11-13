Fun
Talentirana Margarita Mladinić gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', evo tko joj je velika podrška

13. studenoga 2025.
Talentirana Margarita Mladinić gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', evo tko joj je velika podrška
Tom Dubravec
Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu uzbudljivu epizodu serije 'Divlje pčele'.

Među sjajnom glumačkom postavom koja suvereno i uvjerljivo tumači svoje zahtjevne uloge u 'Divljim pčelama', novoj RTL-ovoj seriji, je i Margarita Mladinić u ulozi Tereze, mezimice obitelji Vukas.

Iako jako znatiželjna i vrckava, strogi otac Ante ne dopušta joj često da napušta obiteljsko imanje pa dane provodi sanjajući o izlascima, modi i – slobodi. Očeve zabrane obično kod nje izazivaju ljutnju i 'durenje', dokazujući tako da su u nekim stvarima tinejdžeri 50-ih i danas potpuno isti.

Talentirana Margarita Mladinić gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', evo tko joj je velika podrška
Tom Dubravec

„Uz kostim i ovakav set, dobiješ osjećaj nekog prošlog vremena, ali mislim da je lik lik, a čovjek čovjek, bez obzira u kojem vremenu bio. Čovjek uvijek ima iste unutarnje borbe u sebi, i mislim da je ova serija savršen pokazatelj toga“, kaže ova 26-godišnja Splićanka koja je diplomirala na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti.

Talentirana Margarita Mladinić gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', evo tko joj je velika podrška
Tom Dubravec

Nakon nekoliko manjih uloga u domaćim i regionalnim projektima, 'Divlje pčele' Margariti su prvi veliki televizijski angažman, a istinski uživa u svakoj sekundi kreiranja svog lika i suradnji s kolegama: „Prirodno sam se najviše zbližila sa svojom serijskom familijom, materom i ćaćom koje igraju predivna Sanja Vejnović i Alan Blažević. Da ne zaboravim spomenuti i svoju braću koju apsolutno obožavam. Ivan Barišić i Antonio Agostini su prvenstveno fenomenalni glumci, ogromna podrška. Uvijek se smijem do granice boli u trbuhu s njima.“

Talentirana Margarita Mladinić gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', evo tko joj je velika podrška
Tom Dubravec

Najviše scena Margarita snima upravo sa Sanjom Vejnović, koja joj je i glavna savjetnica na setu.

„Apsolutno maksimalno mi pomaže, ali nemam pritom osjećaj kao da sam na Akademiji, nego je to jedan vrlo prijateljski i lijep odnos, a ja onda to pokušam ukomponirati u svoju izvedbu. Rekla bih za svoju 'mamu' da je predivna kolegica i glumica. Jako sam sretna što mi je prvo veliko glumačko iskustvo s nekim kao što je Sanja“, priča Margarita pa ističe najdragocjeniji savjet koji je od nje dosad dobila, „Kad bih se previše opterećivala nekom scenom i razmišljala kako sam mogla bolje, Sanja bi mi rekla: Snimi i zaboravi. To mi je postalo vodilja jer svaki dan imaš nove prilike biti bolji.“

Talentirana Margarita Mladinić gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', evo tko joj je velika podrška
Tom Dubravec

A uz brojne duboke emocije i zaplete, 'Divlje pčele' itekako gledatelje znaju nasmijati. Humor u seriji najčešće proizlazi iz situacija koje su u današnje vrijeme sasvim normalne, a tijekom 50-ih su bile pravo malo čudo - poput dolaska struje, prvog aparata za kavu, ali i luksuznih inozemnih brendova. Upravo je jedna takva scena potpuno oduševila gledatelje i prikupila više od pola milijuna pregleda na društvenim mrežama. Terezin „načitani“ brat Nikola stiže iz Ženeve i donosi joj na dar modni časopis, a ona neuspješno pokušava izgovoriti ime brenda 'Givenchy'.

Talentirana Margarita Mladinić gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', evo tko joj je velika podrška
Tom Dubravec

„To mi je bila jedna od omiljenih scena još od prvog čitanja scenarija i jedva sam ju čekala snimati. Dok smo je snimali smo se i mi sami zabavljali i baš mi je toplo oko srca kad vidim da je i ljudima draga kao što je nama“, kaže uz osmijeh kako su sjajne reakcije gledatelja glumcima snažan vjetar u leđa.

Talentirana Margarita Mladinić gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', evo tko joj je velika podrška
Tom Dubravec

Uz dinamični tempo snimanja ovako velikog televizijskog projekta, Margarita je aktivna i na kazališnim daskama. Trenutačno, kaže, živi svoj san! „Upravo sam završila proces rada na dječjoj predstavi 'Putovanje prema snu' u produkciji Boom teatra i u režiji Paška Vukasovića. Imala sam ludi tempo protekla dva mjeseca, letjela sa seta na

probe i natrag na set. Uživam u toj vrsti kaosa i radujem se i nadam novim projektima“, govori Margarita, kojoj je poseban gušt svaku novu epizodu pogledati na televiziji.

Talentirana Margarita Mladinić gledatelje oduševila scenom 'Givenchy', evo tko joj je velika podrška
Tom Dubravec

„Uživam gledati seriju, prvenstveno jer me zanimaju kreacije kolega s kojima ne snimam i baš mi je gušt gledati finalni projekt. Dok snimaš nekako nemaš dojam cjeline i ne stigneš se diviti svemu i svima čemu bi trebao. E to dođe na red kad se vratiš sa seta i upališ epizodu. Mislim da imamo odličnu seriju i obuzme me neki ponos kad shvatim da sam dio tako lijepog tima koji marljivo radi na toj izvrsnosti.“

U večerašnjoj epizodi intrige se nastavljaju. Domazet ima za Zoru neočekivani prijedlog. Cviti zaprijeti Čavka, zbog čega Nikola pokaže svoje drugo lice i suprotstavi se obitelji. Jakov nije siguran treba li ostati u Vrilu ili otići od voljene Katarine. Mirjana misli da je Ante upleten u Josipovu smrt...

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu uzbudljivu epizodu serije 'Divlje pčele'. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

